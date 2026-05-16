Agencias

El turco Ömer Yurtseven refuerza el juego interior del Real Madrid hasta final de temporada

Guardar
Imagen 44UUY3TSXJHDDFYM2S6TSGBQ6M

El pívot turco Ömer Yurtseven jugará en el Real Madrid hasta final de temporada, tras acabar el curso con Golden State Warriors en la NBA, ha anunciado el club blanco, aunque solo podrá disputar la Liga Endesa y no podrá jugar la Euroliga.

"El Real Madrid CF ha alcanzado un acuerdo con Ömer Yurtseven, por el que el pívot queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2026", confirmó en un comunicado la entidad madridista.

PUBLICIDAD

Internacional con Turquía, Yurtseven, de 27 años y 2,13 metros, llega al equipo para suplir en parte las bajas de Edy Tavares y Alex Len, que habían dejado a los de Sergio Scariolo con Usman Garuba e Izan Almansa como únicos efectivos en el juego interior.

Yurtseven ganó la medalla de plata en el Eurobasket de 2025. Durante su trayectoria en la NBA, ha jugado en Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) y Golden State Warriors (2026). En Europa, militó en el Fenerbahçe (2013-16) y en el Panathinaikos (2024-26).

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia acusa al OIEA de ignorar ataques ucranianos contra central nuclear de Zaporiyia

Infobae

Hallan muerta a la ballena rescatada tras permanecer varada en la costa alemana dos meses

Infobae

Decenas de miles de manifestantes en Londres para conmemorar el día de la Nakba palestina

Infobae

Muere un militar en Maldivas en las tareas de rescate de los cuerpos de cuatro turistas italianos

Infobae

El ministro de Justicia francés viaja el lunes a Argelia con la liberación de Christophe Gleizes sobre la mesa

El ministro de Justicia francés viaja el lunes a Argelia con la liberación de Christophe Gleizes sobre la mesa