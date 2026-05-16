Agencias

El papa recuerda a los bancos que detrás de los números hay personas que necesitan ayuda

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Ciudad del Vaticano, 16 may (EFE).- El papa León XIV recordó este sábado a los bancos que detrás de los números hay personas y familias "que necesitan ayuda" e instó a que no se abandone "a la frialdad del algoritmo" y siga habiendo presencia de personas "dispuestas a escuchar".

"El espíritu de sus fundaciones recuerda a todos, en particular, que la banca no se trata de capital, sino de personas, y que detrás de los números hay mujeres y hombres, familias que necesitan ayuda", dijo al recibir en el Vaticano en audiencia a representantes de varias entidades bancarias italianas.

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Y agregó que en un contexto "donde las herramientas altamente informatizadas imponen mediaciones cada vez más elaboradas y artificiales en las relaciones interpersonales, ustedes, herederos de una gran tradición de atención humanitaria, están llamados a garantizar que quienes acceden a sus servicios no se sientan abandonados a la frialdad de los sistemas algorítmicos".

Por ello el papa instó a que en los bancos siga habiendo "la presencia de personas dispuestas a escuchar y deseosas de hacer el bien".

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Afirmó además que "los bancos pueden influir enormemente en la evolución estructural de una sociedad e incluso en su desarrollo cultural" y por eso "su presencia es tan valiosa: para recordar a quienes recurren con demasiada facilidad a valores puramente materiales, confundiendo fines y medios en la vida, que incluso en el ámbito financiero, las personas deben estar siempre en el centro".

"Los animó a continuar trabajando de esta manera, manteniendo viva su vocación como organizaciones de ayuda mutua y orientando siempre sus esfuerzos hacia una ética de solidaridad".

En su discurso también pidió a las entidades bancarias que informen y capaciten "a las personas y los entornos en los que operan para que utilicen los recursos con sabiduría y ética apropiada, combinando sensibilidad, inteligencia, honestidad y caridad". EFE

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