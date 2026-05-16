El Jefe del Estado mayor ruso inspecciona las tropas que combaten en Ucrania

Moscú, 16 may (EFE).- El jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y viceministro de Defensa, Valeri Guerásimov, efectuó hoy una visita de inspección a la comandancia de la agrupación militar Occidente que combate en Ucrania.

"En el puesto de mando el Jefe del Estado Mayor escuchó el informe del comandante del grupo, coronel general Serguéi Kúzovlev, sobre la situación en la zona de operaciones, así como informes de otros comandantes", informó en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

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Guerásimov "destacó los éxitos de la agrupación militar Occidente y planteó futuras misiones", añadió el mando castrense ruso, que publicó un vídeo de la visita.

"La agrupación militar Occidente lleva a cabo operaciones ofensivas activas a lo largo de un frente de aproximadamente de 350 kolómetros", sostuvo en su intervención.

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Según Guerásimov, las unidades rusas avanzan en dirección occidental desde la zona de Kúpiansk hacia Shevchenkove, e indicó que la localidad de Kútkovka pasó bajo control ruso.

Además, sostuvo que el Ejército ruso continúa combatiendo en la ciudad de Krasni Limán y ya controla el 85 % de esta estratégica urbe, cuya toma permitiría a las fuerzas rusas continuar su avance hacia Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás.

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Como colofón, el jefe del Estado mayor condecoró "a los militares más destacados y les agradeció el valor y el heroísmo demostrados durante las operaciones de combate". EFE

(vídeo)

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