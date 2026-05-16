Barcelona habilitará una pantalla gigante para ver la final de la Champions femenina entre Barça y Olympique

El Ayuntamiento de Barcelona instalará una pantalla gigante en el parque de Glòries para ver la final de la Liga de Campeones femenina 2026, en la que el Barça tratará de conquistar su cuarto título ante el Olympique de Lyon el sábado 23 de mayo a partir de las 18.00 horas en el estadio de Ullevaal de Oslo (Noruega).

Así, el Institut Barcelona Esports del consistorio barcelonés ofrecerá a todos los seguidores y seguidoras la oportunidad de ver el encuentro. "Volveremos a tener en el parque de Glòries la retransmisión en directo de esta histórica final para que todos los barceloneses y barcelonesas que quieran acercarse puedan disfrutar de la que esperamos sea la cuarta victoria del Barça en esta competición", indicó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé.

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El año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona también instaló una pantalla gigante en el parque de las Glòries para ver la final de 2025, en la que el Barça cayó contra el Arsenal.