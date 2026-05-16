Ángeles Carmona y Miguel Lorente comparecerán el lunes en el Congreso para abordar la violencia vicaria

La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, y el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, comparecerán el lunes 18 de mayo en el Congreso de los Diputados para abordar la violencia vicaria.

Según el orden del día al que ha tenido acceso Europa Press, ambos acudirán a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género de la Cámara Baja.

PUBLICIDAD

Asimismo, aparte de la comparecencia de estos expertos en igualdad, la comisión contará con el testimonio de la psicóloga Tania Evans, que tratará en su discurso la misma cuestión.

La ley orgánica contra la violencia vicaria, en la que trabajan actualmente los Ministerios de Igualdad, Juventud e Infancia y Justicia, ha sufrido diferentes retrasos, uno de ellos como consecuencia de la salida de la negociación de Sira Rego, tras un choque contra el departamento dirigido por Félix Bolaños.

PUBLICIDAD

Entre los cambios que propuso entonces el departamento que dirige Sira Rego, destacan modificaciones relacionadas con "la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado en diferentes ocasiones que se trata de "una ley compleja" y que, durante el trámite parlamentario, se pueden presentar enmiendas sobre aquellas cuestiones que no se hayan podido incorporar en el texto inicial.

PUBLICIDAD

Precisamente, este miércoles, en declaraciones a medios, Redondo ha explicado que Igualdad ya no es "dueña" del texto y que es el Consejo General del Poder Judicial el que, en una segunda ronda, "va a valorar si el proyecto se adecua completamente a la legislación vigente y no hay ningún tipo de motivo de controversia en cuanto a la conciliación con el resto del ordenamiento jurídico".

"Y eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando a que otros decidan si ese proyecto de ley, espero que sí, es acorde con el sistema normativo y podemos ya seguir avanzando. Pero, como digo, es una cuestión de días, espero, porque ya lleva más de un mes y medio en el Consejo General del Poder Judicial", ha expuesto.

PUBLICIDAD