Álex Márquez resiste las acometidas de Acosta y gana la esprint por 41 milésimas

Redacción Deportes, 16 may (EFE).- El piloto español Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) resistió las acometidas finales de su compatriota Pedro Acosta (KTM RC 16) para ganar la carrera al esprint más apretada de la historia, disputada en el circuito Barcelona-Cataluña, en la que se impuso por tan solo 41 milésimas y sumó su primera victoria del año en el formato corto.

Acosta, que partía desde la 'pole', acabó segundo, por delante del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que fue tercero. La mejor Aprilia fue la del español Raúl Fernández, que concluyó cuarto, mientras que Jorge Martín (Aprilia RS-GP) se fue al suelo y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), líder del Mundial, acabó noveno.

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Con la pista aproximadamente a 31 grados de temperatura, el doble que en la sesión matinal, y unanimidad en la elección de neumáticos, medio delantero y blando trasero, arrancó la esprint de Cataluña sin Marc Márquez, convaleciente tras pasar por quirófano, y con la novedad de Maverick Viñales, de vuelta a la competición tras superar una lesión de hombro.

La carrera, programada a 12 vueltas, tuvo emoción desde el principio. Álex Márquez se colocó segundo en la salida y Joan Mir (Honda RC 213 V) y Brad Binder (KTM RC 16) se fueron al suelo en el primer giro después de que el sudafricano recibiera un toque del italiano Fabio di Giannantonio, que partía desde la sexta plaza, su peor clasificación del año.

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Zarco avanzó hasta la segunda plaza, compitiendo con los aspirantes a la victoria hasta bien mediada la carrera. Al término del primer giro, Martín escalaba desde la novena a la quinta posición, mientras que Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP26), que partía segundo, se descolgaba hasta la séptima plaza.

En la segunda vuelta Raúl Fernández se fue largo y Martín aprovechó para ponerse cuarto, emprendiendo una lucha que aprovechó Di Giannantonio para pasarlos a ambos y colocarse cuarto.

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Tras el tercer paso por meta, Álex Márquez se enganchó a la rueda de Pedro Acosta y, al poco, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), hasta ese momento líder provisional del campeonato, se iba al suelo por cuarta vez en el fin de semana.

El español decía adiós a sus posibilidades de puntuar el sábado, confirmando las dificultades de Aprilia a lo largo de todo el fin de semana. Mientras tanto, su compañero Marco Bezzecchi, que también se fue al suelo durante la sesión de clasificación, rodaba sexto tras partir desde la duodécima posición.

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Poco después, el pequeño de los Máquez sobrepasó a Acosta para colocarse líder, al tiempo que recibía la advertencia por sobrepasar los límites de pista. Del mismo modo, Raúl Fernández adelantaba a Zarco para engancharse al grupo de cabeza.

En la quinta vuelta, el de Trackhouse, la Aprilia mejor clasificada, adelantaba al 'poleman' para iniciar la persecución de Márquez, que conseguía abrir una distancia de cuatro décimas.

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A falta de cinco vueltas para el final, Viñales se tuvo retirarse. 'Pecco' Bagnia adelantó a Bezzecchi y, en el siguiente giro, Acosta recuperó la segunda plaza en una lucha abierta con Raúl Fernández. Mientras, Fabio di Giannantonio rodó cuarto a rueda de los dos españoles.

En el tramo final, el 'Tiburón' de Mazarrón consiguió dar caza al de Cervera, mientras que Di Giannantonio, que fue de menos a más, superó a Fernández en el primer ángulo tras el paso por meta para romper un eventual podio español.

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En la última vuelta, Acosta dio caza a Álex Márquez, colocándose a tan solo una décima y prolongando la batalla hasta los metros finales. Lo intentó el joven piloto de Mazarrón, pero el pequeño de los Márquez supo gestionar el liderato para resistir las acometidas del murciano y ganar su primera esprint de la temporada por tan solo 41 milésimas de diferencia.

Raúl Fernández finalizó cuarto, por delante de Zarco, Bagnaia, Morbidelli, Ogura, Bezzecchi y Bastianini. El español Fermín Aldeguer acabó duodécimo, Rins decimoquinto y Augusto Fernández decimoctavo.

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Pablo Pérez Espino