Rubio niega que haya un mensaje detrás de su foto con la ropa de Maduro: "Él me copió"

Washington, 14 may (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este jueves que hubiera un mensaje detrás de su foto con la misma ropa que llevaba Nicolás Maduro el día de su captura e incluso bromeó con que el líder chavista le "copió".

"Es un buen traje. Quiero decir, me gusta. Es cómodo", declaró sonriente el jefe de la diplomacia estadounidense al ser preguntado por esa foto durante una entrevista con la cadena NBC.

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"Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. En definitiva, es un traje cómodo. No lo sé. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto", agregó.

El pasado martes, cuentas oficiales de la Casa Blanca difundieron una fotografía de Rubio, a bordo del avión presidencial Air Force One de camino a China, en la que vestía la misma ropa deportiva gris de la marca Nike que llevó Maduro al ser capturado en un operativo estadounidense en Caracas el 3 de enero.

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La imagen de Rubio se viralizó rápidamente en las redes sociales, principalmente por activistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca, que recordaron el arresto del expresidente venezolano, quien hoy enfrenta cargos por narcotráfico desde una prisión en Nueva York.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha protagonizado en las últimas semanas una mayor presencia en redes sociales a medida que aumentan las especulaciones sobre una competición entre él y el vicepresidente, JD Vance, de cara a la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2028, a las que Donald Trump no se puede presentar. EFE

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