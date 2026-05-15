Guterres celebra el intercambio de detenidos acordado entre el Gobierno de Yemen y los hutíes

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha celebrado el acuerdo de este jueves entre las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente y los rebeldes hutíes para liberar a más de 1.600 detenidos en el marco de la guerra en el país, al tiempo que ha reclamado a los hutíes la liberación inmediata e incondicional de todo el personal de la ONU, de ONG, sociedad civil y las misiones diplomáticas detenidas arbitrariamente.

"El secretario general celebra el acuerdo alcanzado entre las partes en el conflicto de Yemen para la liberación de más de 1.600 detenidos relacionados con el conflicto, la mayor liberación acordada desde el inicio" del mismo, según reza el comunicado difundido por la portavocía de Guterres, quien ha instado a las partes a "avanzar con prontitud en el acuerdo" y "trabajar para lograr nuevas liberaciones".

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Asimismo, Guterres ha agradecido en un documento --firmado por su portavoz adjunto, Farhan Haq--, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "su colaboración con la ONU" y a Jordania, Omán y Suiza por acoger rondas de negociaciones, como ha sido el caso de Amman en esta ocasión.

Paralelamente, el dirigente portugués ha urgido al Gobierno de Yemen y a los hutíes a "aprovechar el impulso positivo generado por el acuerdo del jueves y a colaborar de manera constructiva con su Enviado Especial para Yemen en pro de un proceso político inclusivo que conduzca a una paz justa y duradera".

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"El secretario general insta además a los hutíes a liberar de inmediato y sin condiciones a todo el personal de Naciones Unidas, las ONG, la sociedad civil y las misiones diplomáticas detenido arbitrariamente", agrega el comunicado, donde Guterres reitera que los trabajadores de la ONU "gozan de inmunidad procesal respecto de las declaraciones orales o escritas y de todos los actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales, y debe permitírseles desempeñar sus funciones de forma independiente y sin impedimentos".

El líder de Naciones Unidas ha celebrado así el acuerdo entre Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente y los rebeldes hutíes, un compromiso alcanzado "tras catorce semanas de negociaciones directas" en la capital de Jordania y calificado por el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, como vector de "esperanza y alivio a miles de familias que han esperado demasiado tiempo, algunas más de una década, para la liberación de sus familiares".

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En concreto, el integrante de la delegación hutí Abdulqder al Mortada ha afirmado en redes sociales que las negociaciones en Amán han finalizado "con la firma de las listas de nombres de prisioneros y detenidos" que serán liberados en el marco de este acuerdo. Así, ha especificado que el pacto incluye la excarcelación de 1.100 hutíes, así como 580 miembros de las fuerzas yemeníes y sus aliados, incluidos "siete prisioneros saudíes y 20 prisioneros sudaneses". "La aplicación tendrá lugar una vez se completen los procedimientos con el CICR", ha apostillado.