Rafael Louzán: "España está liderando el camino del fútbol femenino a nivel mundial"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, clausuró este viernes el Congreso de Derecho Deportivo Las Palmas, poniendo en valor "el extraordinario momento del que disfruta el fútbol femenino" en España, en la víspera de la disputa de la final de la Copa de la Reina en Gran Canaria.

Como colofón a una intensa jornada que ha reunido a grandes personalidades del mundo del ámbito deportivo, político, cultura, médico o legal, Louzán culminó el Congreso Internacional de Derecho celebrado en la capital grancanaria, en el edificio del Rectorado, sede institucional de la Universidad de Las Palmas.

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El presidente de la RFEF mostró su agradecimiento "por poder participar de este foro dirigido a alumnos universitarios y a personas interesadas en el Derecho Deportivo" que se dieron cita "para intercambiar experiencias, coincidiendo además este fin de semana con la disputa de la gran final de la Copa de la Reina", entre Barça y Atlético.

"Todos estáis dado lo mejor de vosotros en Canarias, y agradezco especialmente a José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, por sus labores en la organización en una final como la de este sábado que aspira a ser la de mayor asistencia de la historia", añadió.

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"España está liderando el camino del fútbol femenino. Se están haciendo bien las cosas y todos los que asistan mañana van a disfrutar de un gran espectáculo. Hace unos años España estaba en el lugar 17 del mundo de todos los que componen FIFA y ahora encabezamos la clasificación mundial", celebró.

Además, Louzán recordó el papel del fútbol en la sociedad. "Deberíamos valorarlo y estar orgullosos de ello. Tenemos cultura de fútbol y a los mejores formadores del mundo. Los entrenadores españoles son protagonistas de las grandes finales europeas: seis de los ocho técnicos de los finalistas con españoles. Somos referentes internacionales en el ámbito de los entrenadores al igual que en el mundo del arbitraje", comentó.

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El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, fue uno de los participantes en este congreso junto a la responsable del Arbitraje Femenino de la RFEF, Yolanda Parga, o colegiados del fútbol profesionale como la palentina Marta Huerta o el jiennense José Luis Munuera, precedidos en su mesa por la dedicada a la final de la Copa, que ha contado con sendos representantes de los equipos finalistas, así como con la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez.

Un coloquio con el futbolista internacional español Fernando Morientes precedió a la clausura oficial que el presidente de la RFEF firmó pidiendo "cuidar entre todos la gran marca que hoy representa el fútbol español en el mundo". "Debemos demostrar que podemos trabajar juntos y la RFEF siempre estará para sumar, para colaborar y para asumir retos, uno de los mayores de los próximos años será sin duda el de la organización del Mundial 2030. Enhorabuena de momento por este congreso y nos vemos mañana en el estadio de Gran Canaria", dijo.

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