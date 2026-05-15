Koke, Medalla de Madrid, defiende que "los sueños se cumplen" como los de este "chico de Vallecas"

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', ha recogido su Medalla de Madrid concedida por el Ayuntamiento por San Isidro, patrón de la capital, haciendo un alegato al "sentimiento de pertenencia" de "un chico de Vallecas" y asegurando que "al final los sueños se cumplen".

La medalla le ha sido entregada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, 'colchonero' reconocido. Koke ha sido reconocido por su "ejemplo de profesionalidad, su sabiduría futbolística y por su aportación al Atlético de Madrid y a la Selección Española".

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"Son muchos sentimientos encontrados pero al final es sentir lo que siento cuando me levanto, cuando voy a entrenar, cuando me pongo la camiseta todos los días. A eso es a lo que quiero invitar a todo el mundo, a que tenga ese sentimiento de pertenencia, que sientan lo que es el Atlético Madrid, que un chico de barrio, de Vallecas consiga estar hoy aquí", ha agradecido en un vídeo.

También ha sido reconocido el escolta del Real Madrid de baloncesto Sergio Llull "por su ejemplo único de entrega, disciplina y capacidad de liderazgo, y por ser leyenda del baloncesto en el Real Madrid y en la selección española".

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El bioquímico y oncólogo Mariano Barbacid, la saga de actores Guillén Cuervo y el empresario y presidente de la Fundación Casa de México en España, Valentín Díez Morodo han recogido las Medallas de Honor de Madrid.

Además han sido galardonados el fundador de la taberna Los Caracoles, Amadeo Lázaro Catalina, fuertemente aplaudido en el Palacio de Cibeles; el jurista Antonio Garrigues Walker; la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) o Cortefiel.

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Se unen a la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero 'Yiyo'; Capas Seseña; la Premio Planeta Paloma Sánchez Garnica; la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y referente del deporte femenino, Elisa Aguilar; la presidenta de Prosegur como referente del mecenazgo social y cultural, Helena Revoredo Delvecchio, y la periodista y editora Paula Quinteros, fundadora de 'The Objective'.