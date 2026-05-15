Flávio Bolsonaro insiste en que el pago de un banquero en prisión fue "sin contrapartida"

São Paulo, 14 may (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derechista a las elecciones presidenciales del próximo octubre, afirmó este jueves que el pago hecho por un banquero encarcelado por corrupción fue "sin contrapartida" de su parte.

El político aseguró en un comunicado que la financiación de 24 millones de dólares prometida por el banquero Daniel Vorcaro estaba ligada exclusivamente a la producción de un largometraje sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

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"No hubo donación, favor, préstamo personal o ventaja política; él hizo una inversión que preveía un retorno financiero conforme al desempeño comercial de la obra", dijo.

Flávio Bolsonaro añadió que, cuando se comunicó con el banquero por primera vez en 2024, todavía no se conocían públicamente las denuncias contra Vorcaro, quien ahora está en prisión preventiva y acusado de ser el cerebro detrás del mayor fraude financiero de la historia del país.

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Sin embargo, los audios publicados por el medio Intercept Brasil en las que el senador le pide financiación son de noviembre del año pasado, momento en que el banquero ya estaba acorralado y a punto de ser detenido por la Policía.

"Cuando las contribuciones dejaron de ser cumplidas y las acusaciones se hicieron públicas, la relación se dio por cerrada y se buscaron otros inversionistas", declaró, sobre el patrocinio de 'Dark Horse', la película biográfica sobre su padre.

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Vorcaro era el dueño del Banco Master, liquidado extrajudicialmente por el Banco Central de Brasil en noviembre del año pasado por sospechas de fraudes millonarios y ocultación de patrimonio.

Los extensos vínculos del banquero con ministros, legisladores y magistrados de la Corte Suprema ha provocado un terremoto dentro del Estado brasileño.

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Flávio Bolsonaro, a quien las encuestas mostraban en empate técnico con el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, ha recibido críticas de todo el espectro político por las revelaciones, incluido del campo de la derecha al que busca representar en los próximos comicios.

Sin ahondar mucho en el tema, Lula afirmó hoy que los vínculos entre el senador y el banquero son "un caso para la Policía". EFE

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