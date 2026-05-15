Exportaciones de pisco chileno caen en cuatrimestre de 2026 tras dos años de cifras récord

Santiago de Chile, 15 may (EFE).- Las exportaciones del pisco chileno, aguardiente elaborado destilando vino, cayeron durante el primer cuatrimestre de 2026 tras encadenar cifras récord en 2024 y 2025, según datos gubernamentales conocidos este viernes en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Pisco en el país suramericano.

Chile exportó un 34,5 % menos entre enero y abril de este año en comparación con el mismo período anterior, lo que representa una cifra de 951.419 dólares, según el informe económico de ProChile, agencia gubernamental encargada de promover productos del país en el mundo.

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Durante 2024 se registraron exportaciones por 5,3 millones de dólares (FOB), según datos del ministerio de Agricultura chileno, lo que representó un crecimiento de 33 % respecto de 2023, y el destilado llegó a 40 mercados en el mundo.

China se mantiene este año, con un acumulado de 216.522 dólares, como el principal destino de este licor, que en esta fecha celebra su Denominación de Origen Pisco Chileno otorgada en 1931 y reconocida como la más antigua de Latinoamérica y una de las tres del mundo.

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En 2025, China aumentó su demanda un 461,1 %, siendo el país al que más se exportó la bebida, pero desde hace dos años han impulsado llegar a mercados como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemania, Canadá, España y Francia.

"Estamos trabajando fuertemente junto a los gremios y empresas para promover el pisco en los mercados internacionales", aseguró la directora nacional de ProChile, Lorena Sepúlveda.

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El plan de internacionalización se desarrolla con ocho mercados foco bajo la campaña 'Chilean Pisco, First Spirit', participando en las principales ferias mundiales para mostrar a los importadores el proceso productivo, historia y familias que trabajan en la producción lo que, según Sepúlveda, "está permitiendo que nuestro destilado sea cada vez más reconocido en el mundo”

El pisco chileno es producido en las regiones de Atacama y Coquimbo, al norte de Chile, que tienen una tradición pisquera que data de mediados del siglo XIX, y que ha obtenido más de 400 premios internacionales.

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La industria reúne a más de 2.800 productores de uva pisquera, de los cuales el 85 % cultiva menos de cinco hectáreas. El sector genera alrededor de cuatro mil empleos directos y 40 mil indirectos, con una producción anual cercana a los 35 millones de litros.

En 2025, Chile celebró el ingreso del Paisaje Cultural Vitivinícola del Pisco Chileno en la Lista Tentativa de la Unesco, logro que le permite acercarse a una postulación como Patrimonio de la Humanidad.

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Perú lidera el mercado de exportación de pisco a nivel internacional, con un total de 9,5 millones de dólares en 2025, mejorando sus datos tras una caída en 2024, según información de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX).

Perú y Chile se reparten prácticamente la totalidad del mercado de pisco al tener ambos una gran tradición histórica en la elaboración de este destilado, con múltiples disputas sobre el origen autóctono de la bebida.

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A diferencia de Chile, Perú exporta mayoritariamente a Estados Unidos, alcanzando un total del 41 % de las exportaciones totales.

Tanto Perú como Chile reclaman desde hace décadas que el pisco es autóctono de su territorio, refiriéndose Perú a que el propio nombre proviene del puerto de Pisco mientras que Chile alega las diferentes protecciones oficiales de la bebida, como la de 1931.

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Ambas denominaciones se encuentran validadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. EFE