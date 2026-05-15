Agencias

Trump sobre Taiwan: "No estoy buscando que nadie se independice"

Guardar

Washington, 15 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, en una entrevista emitida este viernes por Fox News, que no está incitando a Taiwan a buscar la independencia de China y aseguró que no busca librar una guerra con Pekín a cuenta de ello.

"No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9.500 millas para librar una guerra? No busco eso", dijo el mandatario al periodista Bret Baier en una entrevista grabada durante su visita de dos días a Pekìn, en la que se reunió con su homólogo chino Xi Jinping. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

VÍDEO: Líbano e Israel acuerdan extender el frágil alto el fuego por 45 días

VÍDEO: Líbano e Israel acuerdan extender el frágil alto el fuego por 45 días

Bolsa de México retrocede 2,69 % en la semana y se ubica en 67.976,5 unidades

Infobae

Principales titulares de los periódicos para el sábado 16 de mayo

Infobae

MyInvestor se suma a la nueva etapa de la UE Cornellà de Messi como patrocinador

Infobae

El Gobierno cubano guarda silencio tras las demandas económicas y de seguridad de EEUU

Infobae