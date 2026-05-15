Principales titulares de los periódicos para el sábado 16 de mayo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
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-- "Cuba negocia con EEUU ante el colapso por falta de combustible"
-- "El PP confía en que Moreno dé un espaldarazo a Feijóo con una nueva mayoría"
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EL MUNDO
-- "El último escaño en 5 provincias decidirá qué mayoría tiene el PP"
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-- "Illa y Junqueras cierran el pacto de Presupuestos en Cataluña y lo presentarán justo después de las andaluzas"
ABC
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-- "Correos tardó semanas en comprobar falsedades en la regularización"
-- "El Gobierno suaviza el nuevo registro horario de Yolanda Díaz para blindarlo ante posibles recursos judiciales"
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LA VANGUARDIA
-- "EE.UU. redobla su presión sobre una Cuba al borde del colapso"
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-- "Andalucía cierra una campaña adormecida"
LA RAZÓN
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-- "Juanma Moreno llega sin tener atada la mayoría absoluta"
-- "Narcolanchas, los misiles de los narcos contra la Guardia Civil"
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EL PERIÓDICO
-- "El carnet solo para coches automáticos crece con el auge de los eléctricos"
-- "Moreno Bonilla echa el resto a horas del 17M para evitar fugas a la ultraderecha"