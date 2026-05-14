El primer ministro logra un segundo mandato y se convierte en el primero en ser reelegido en tres décadas

El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, ha obtenido la reelección para un segundo mandato en las elecciones celebradas el miércoles en el país, con lo que se convierte en el primero en lograr este hito en cerca de tres décadas, marcadas por un periodo de turnismo entre su partido, el Partido Progresista Liberal (PLP) y el Movimiento Nacional Libre (FNM).

"Gracias, Bahamas, por vuestra fe, confianza y esta histórica oportunidad para seguir sirviendo", ha dicho Davis en un breve mensaje en redes sociales tras la victoria de su formación, que ha obtenido 33 de los 41 escaños del Parlamento, según los resultados provisionales, por los ocho obtenidos por el FNM, en un duro correctivo a su líder, Michael Pintard.

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El PLP había incidido durante la campaña en la importancia de obtener un segundo mandato para Davis para mantener un periodo de estabilidad, tras una sucesión en el poder desde 1997, en una votación marcada por la tranquilidad y la falta de incidentes de relevancia, según el diario 'The Nassau Guardian'.

El propio Davis ha señalado que Pintard se ha puesto en contacto con él para felicitarle por la victoria. "Le he dado las gracias por su amabilidad al hacerlo. Es necesario valentía para poner tu nombre en una papeleta. Es más fácil sentarse a un lado y criticar que saltar tú mismo al ruedo, así que quiero dar las gracias a todos los candidatos de todos los partidos, porque con su participación han hecho más fuerte nuestra democracia", ha afirmado.

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"El pueblo bahameno ha hecho su elección. Hoy, el pueblo bahameño ha elegido el progreso. Hoy, el pueblo bahameño ha elegido avanzar, seguir adelante con nuestros planes, con nuestro equipo y con mi liderazgo", ha manifestado el primer ministro, quien ha apostado por "un país con más oportunidades" y "en el que la seguridad y la prosperidad pertenezcan a todos los bahameños".

Tras la votación, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha felicitado a Davis por su victoria y ha expresado el deseo de Washington de "continuar la colaboración con el Gobierno de Bahamas para impulsar alianzas económicas y de infraestructura transparentes y fiables que fomenten el crecimiento sostenible, la estabilidad regional y mayores oportunidades tanto para estadounidenses como para bahameños".

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"Estados Unidos agradece los esfuerzos de los observadores nacionales e internacionales, incluida la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que contribuyeron a reforzar la transparencia y la confianza en las elecciones generales de Bahamas", ha zanjado.