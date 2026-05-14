Rusia derriba 36 drones ucranianos, casi ocho veces menos que la víspera

Moscú, 14 may (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 36 drones ucranianos de largo alcance, casi ocho veces menos que durante la noche anterior, cuando repelieron el ataque de 286 artefactos aéreos, según informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 36 drones ucranianos de ala fija", informó el mando castrense ruso en MAX.

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Según Defensa, los artefactos fueron derribados sobre doce regiones rusas, incluyendo la región de Moscú y la anexionada península ucraniana de Crimea.

Ni las agencias oficiales ni los medios independientes rusos informaron de daños en tierra ni víctimas.

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Esto contrasta con la situación en Ucrania, que fue atacada durante la noche por 657 drones y 56 misiles rusos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Aunque los militares ucranianos derribaron el grueso de los proyectiles, 15 misiles y 23 drones impactaron en 24 objetivos ucranianos, indicó Kiev, sin puntualizar cuáles.EFE

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