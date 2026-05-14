HRW acusa al Ejército ruandés y al grupo rebelde M23 de ejecutar a 53 civiles en RD Congo

Nairobi, 14 may (EFE).- El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) y el Ejército ruandés, que apoya a esos insurgentes, cometieron atrocidades durante la ocupación de la ciudad oriental congoleña de Uvira, incluida la ejecución sumaria de 53 civiles, denunció este jueves Human Rights Watch (HRW).

En un informe basado en una investigación de campo y más de 120 entrevistas hechas en marzo y abril de este año, HRW documentó abusos cometidos en Uvira, segunda ciudad de la provincia de Kivu del Sur, en dicha ocupación del 10 de diciembre de 2025 al 17 de enero de 2026.

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Al tomar el control de Uvira tras combates con las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Congo (RDC) y sus milicias afines, el M23 y las fuerzas ruandesas "dispararon repetidamente contra civiles, matándolos e hiriéndolos, incluso a quienes intentaban huir".

Una vez ocupada la ciudad, el M23 y las fuerzas ruandesas comenzaron a buscar hombres y niños en operativos puerta a puerta, acusándolos de vínculos con las milicias progubernamentales Wazalendo y ejecutando a muchos en el acto.

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HRW documentó la "ejecución sumaria de 53 civiles", la mayoría el 10 de diciembre.

Human Rights Watch también denunció "ocho casos de violación por parte de combatientes del M23 y soldados ruandeses contra mujeres en Uvira y sus alrededores".

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Según la ONG, el M23 secuestró asimismo a civiles para incorporarlos a sus filas durante la ocupación de la ciudad. En al menos doce casos documentados, se desconoce su paradero.

"Las autoridades congoleñas y ruandesas, con apoyo internacional, deben comprometerse a rendir cuentas exhaustivamente de los abusos cometidos por el M23 y las fuerzas militares ruandesas durante la ocupación de Uvira", subrayó la organización, al añadir que Ruanda "debe cesar su apoyo al M23".

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HRW aseguró que "aún existen fosas comunes en toda la ciudad", por lo que instó al Gobierno congoleño a "facilitar las investigaciones de observadores independientes de derechos humanos e instruir a las autoridades militares y administrativas para que faciliten su acceso, protejan a los testigos y preserven las pruebas".

El M23 ocupó la estratégica ciudad de Uvira, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, tras tomarla en una rápida ofensiva.

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Esa urbe fue sede del gobierno designado por Kinsasa en Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital provincial, a manos de los rebeldes en febrero de 2025.

La ofensiva rebelde en esa región rica en minerales ocurrió después de que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

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Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar ese pacto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO). EFE

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