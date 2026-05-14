Abordan buque fondeado frente a Emiratos y se dirige ahora a Irán, dice entidad británica

El Cairo, 14 may (EFE).- Un buque fondeado frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) fue abordado este jueves por "personal no autorizado" y se dirige ahora hacia aguas territoriales iraníes, afirmó la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, en inglés), en el último incidente de este tipo en esa zona.

La UKMTO dijo en un escueto comunicado haber recibido "un informe de un incidente a 38 millas náuticas al noreste de Fuayirah", en el este de EAU, donde la compañía de seguridad del buque le aseguró que el barco -que no fue identificado- fue "abordado por personal no autorizado mientras estaba fondeado y ahora se dirige a aguas territoriales iraníes".

PUBLICIDAD

La entidad aseguró estar investigando lo que ha categorizado hasta el momento de "actividad sospechosa". EFE