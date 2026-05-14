Pastora Vega, primeras palabras tras convertirse en abuela junto a Imanol Arias

Este lunes 11 mayo Alba Ribas compartía a través de redes sociales que Jon Arias y ella se han convertido en padres de su primer hijo en común después de 9 años de discreta relación. Un niño llamado Markel -un original nombre de origen vasco que hace referencia a Marte, Dios romano de la valentía y la guerra- que nació hace unos días en Barcelona y que también es el primer nieto para Imanol Arias y Pastora Vega, que por fin han cumplido su sueño de ser abuelos.

"Todo esto que es la realidad pero bien podría ser un sueño. Todo este tiempo que está medio detenido pero a la vez avanza más vivo que nunca. Todo esto y un millón de cosas más han estallado en esta ciudad en pleno mayo. En una casa con un equipo que es de oro, de amor, de sustento e igualdad. Se nos da bien" escribía la mamá primeriza en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de imágenes entre las que destacan una de la mano de su recién nacido, y otra de Jon en una butaca en la habitación del hospital en el que llegó al mundo su bebé, iluminada por una tenue luz roja y en la que podemos ver la cunita.

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El primero en reaccionar a la llegada del nuevo miembro de la familia era Imanol que, en un gran momento personal tras su boda secreta con la argentina Nélida Grajales a finales de 2025, confesaba que está encantado con su nieto, que "todo ha ido muy bien", y que su hijo Jon está "muy contento" después de estrenarse como papá.

Y ahora es su exmujer Pastora Vega, de la que se separó en 2009 después de 25 años formando una de las parejas más sólidas del panorama nacional, la que ha roto su silencio tras el nacimiento de Markel. Representando la obra teatral 'Género de dudas' junto a Pablo Carbonell en Madrid, la actriz se ha mostrado parca en palabras, aunque sí ha revelado que es "obvio" que su nieto le ha llenado de alegría, confirmando con un asentimiento de cabeza que está feliz por haberse convertido en abuela.

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En declaraciones a la revista 'Semana' la exmujer de Imanol ha confesado que "estoy emocionada. Es otra nueva forma de amor que entra en mi vida y que me tiene entusiasmada. Veo todos los vídeos y las fotos, estoy absolutamente enamorada. Son muchas emociones nuevas todavía".