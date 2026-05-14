Muere una persona y más de 30 resultan heridas en un ataque de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev

Al menos una persona ha muerto y más de 30 han resultado heridas este jueves a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, una noche en la que las tropas rusas han lanzado 675 drones y más de 50 misiles contra el país, en una de las oleadas más intensas de los últimos meses, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (SES) ha especificado que los servicios de emergencia están trabajando para intentar localizar a un número indeterminado de desaparecidos en un rascacielos alcanzado en el ataque. "La información sobre víctimas está siendo aclarada", ha dicho, antes de reclamar a la población que "no ignore las alarmas aéreas" y que "permanezca en los refugios".

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La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado 675 drones, tres misiles aerobalísticos 'Dagger', 18 misiles balísticos 'Iskander' y 35 misiles de crucero 'Khinzal', antes de agregar que 15 misiles y 23 drones han impactado en 24 puntos el país, incluida la capital.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha detallado que el rascacielos atacado en Kiev, de nueve plantas y alcanzado por un dron, ha provocado la "destrucción total de una sección del edificio", al tiempo que ha reseñado que "el objetivo principal" de esta oleada de ataques ha sido la capital del país.

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"Hay daños en 20 ubicaciones de la ciudad, en edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria y otras infraestructuras puramente civiles", ha lamentado en un mensaje en redes sociales, antes de agregar que también se han registrado "ataques terroristas similares" contra "infraestructura energética" en Kremenchuk y el puerto de Chornomorsk.

"En total, desde la medianoche de ayer (miércoles), Rusia ha lanzado más de 1.560 drones contra nuestras ciudades y comunidades. Estos, claramente, no son los actos de quienes creen que la guerra está llegando a su fin", ha criticado Zelenski, que ha reclamado a sus socios "no permanecer en silencio ante este ataque".

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En este sentido, ha destacado que "es igualmente importante seguir apoyando la protección de los cielos" de Ucrania y ha incidido en la importancia de la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania.

Zelenski ha hecho hincapié en que la iniciativa PURL es esencial para que "Ucrania pueda defenderse ante ataques balísticos como estos". "Igualmente, la presión sobre Rusia debe continuar, en interés de todos los que buscan la paz", ha zanjado el mandatario ucraniano.

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A las condenas se ha sumado el Ministerio de Exteriores ucraniano, que ha recordado que estos ataques coinciden con "una reunión en Pekín entre líderes globales, con la esperanza de lograr paz y estabilidad", en referencia al encuentro en el país asiático entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente.

"Putin responde con terror, demostrando de nuevo que el régimen ruso es una amenaza para la seguridad internacional", ha dicho la cartera, que ha destacado que "los socios ucranianos deben responder de forma decisiva" y destacar también la importancia de la iniciativa PURL. "Solo el apoyo sostenido y la presión real sobre Moscú pueden forzar a Rusia a poner fin a esta guerra", ha apostillado.

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