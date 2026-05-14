Mar Flores da un importante paso al frente y comparte la dedicatoria de Alejandra Rubio en su primer libro

Tras su sonada ausencia este miércoles en la multitudinaria presentación del primer libro de Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme', ya que como ella misma aclaró tajante era un evento "solo para prensa" y no para familiares -aunque Carlo Costanzia sí quiso arropar a su novia en un día tan importante para ella-, Mar Flores ha dado un importante paso al frente para disipar los rumores sobre un posible distanciamiento de su nuera.

Y lo ha hecho apoyándola al compartir en redes sociales una historia con el libro en sus manos, incluyendo un enlace a una página donde poder comprarlo. Un gesto público en el que además ha revelado -no sabemos si consciente o inconscientemente- la dedicatoria personalizada de la novia de su hijo que deja claro lo buena que es su relación.

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"Para mi suegra Mar" comienza el mensaje, escrito con bolígrafo azul y al que ha añadido un corazón al lado del nombre de la modelo. "Ojalá disfrutes tanto leyendo esta historia de amor como lo hice yo escribiéndola" ha añadido, "prometiéndole" que "te divertirá y te olvidarás de todo por un rato".

Una dedicatoria breve que ha terminado mandándole "millones de besos" junto a otro corazón y su firma, "Álex", dejando entrever que es así como la llama Mar.

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Un bonito detalle por parte de Alejandra que su suegra ha querido compartir con sus seguidores, aprovechando la ocasión para dar publicidad al primer libro de la hija de Terelu Campos, que en apenas cinco meses la convertirá en abuela de su segundo nieto, una niña muy deseada por todos cuyo nombre todavía no ha decidido aunque sí ha asegurado que no se llamará Teresa como su madre y su abuela.