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España respalda a Lamine Yamal tras acusaciones de Israel: "Solo ha expresado solidaridad por Palestina"

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha criticado este jueves a quienes creen que "ondear la bandera de un Estado" es "incitar al odio" y ha mostrado su respaldo al futbolista español del FC Barcelona Lamine Yamal: "Solo ha expresado la solidaridad por Palestina".

Sus palabras llegan después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, haya acusado al futbolista de "incitar y fomentar el odio" contra el país, por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones del título de la Liga.

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En respuesta, Sánchez ha asegurado que quienes ven una forma de "incitar al odio" en ondear "la bandera de un Estado" o "han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia".

"Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", ha escrito en un mensaje en sus redes sociales.

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