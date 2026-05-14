Israel pide que Francesca Albanese esté "entre rejas" tras la suspesión de sanciones de EEUU contra la relatora

El representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha pedido este jueves encarcelar a la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, después de que un juez federal de Estados Unidos haya decidido en la víspera suspender las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump contra ella.

"Ninguna orden provisional cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está aprovechando su cargo en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos", ha señalado en sus redes sociales, donde ha reclamado que Albanese "debería estar entre rejas".

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En el mismo mensaje, el embajador israelí ante la ONU ha acusado a la jurista italiana de haber "promovido la persecución de soldados y civiles israelíes y estadounidenses en La Haya", en alusión al denominado Grupo de La Haya creado por varios países exigir, entre otras cuestiones, el cumplimiento de las órdenes de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) --con sede en esta ciudad neerlandesa-- contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.

Danon ha asegurado que Albanese "ha difundido mentiras y calumnias, y ha prestado un apoyo constante a los terroristas de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás, ¡incluso después de la masacre del 7 de octubre!".

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Sus palabras llegan un día después de que un juez federal de Estados Unidos haya dictado la suspensión de las sanciones impuestas por la Administración Trump contra Albanese, estimando que tales medidas violaban sus libertades de la Primera Enmienda al estar dirigidas directamente a sus declaraciones críticas con Israel.

Según el magistrado, los demandantes "afrontan daños reales y tangibles como resultado de la designación de Albanese", una medida que ha considerado "excesiva", según el documento judicial, al que ha tenido acceso Europa Press y que recoge múltiples críticas a una decisión en la que Washington había acusado a la relatora de llevar a cabo una "campaña de guerra política y económica contra Estados Unidos e Israel que "ya no será tolerada".

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En el mismo, el juez ha recordado que la Orden Ejecutiva por la que la relatora de la ONU fue sancionada "busca hacer frente a la 'amenaza extraordinaria' que representan los esfuerzos del TPI para 'investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas', mediante la imposición de sanciones a los extranjeros que hayan participado directamente en dichos esfuerzos".