El presidente español verá al papa en el Vaticano antes de la visita de León XIV a España

Madrid, 14 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará en la última semana de mayo a Roma y mantendrá una reunión en el Vaticano con el papa León XIV días antes de que el pontífice visite España, informaron a EFE fuentes del Ejecutivo.

A la espera de confirmación oficial, se prevé que la reunión sea el 27 de mayo y será la primera entre ambos desde el inicio del pontificado de Robert Prevost, quien del 6 al 12 de junio protagonizará la primera visita a España de un papa en casi 15 años.

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El papa tiene previstos una serie de actos en Madrid (centro), Barcelona (noreste), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (ambas situadas en el océano Atlántico).

El Gobierno español envió una carta al Vaticano al poco de la designación de León XIV como sucesor del papa Francisco, en la que pedía una audiencia con Sánchez y lo invitaba a visitar España, reunión y visita que se van a concretar ahora.

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Tras conocerse la elección del nuevo papa, Sánchez dio la enhorabuena a toda la Iglesia Católica y confió en que contribuyera a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que, dijo, necesita esperanza y unidad.

El jefe del Ejecutivo español no acudió a la misa de inicio de su pontificado, en la que sí estuvieron los reyes, pero poco después ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que, según la Santa Sede, hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver los conflictos globales.

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Por su parte, Sánchez destacó la coincidencia de España y el Vaticano para continuar colaborando en la búsqueda de la paz y la dignidad humana, además de para defender los derechos en la lucha contra el cambio climático y las desigualdades.

La del 27 de mayo será la tercera ocasión en que Sánchez visitará el Vaticano desde que llegó a la jefatura de Gobierno en 2018. Lo hizo en dos ocasiones durante el papado de Jorge Mario Bergoglio.

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Fuentes gubernamentales españolas destacan la buena relación existente con el Vaticano y elogian la actitud que está manteniendo el papa, al que Sánchez defendió hace pocas semanas de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Mientras que algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje", manifestó Sánchez, objeto también de fuertes críticas por parte del presidente estadounidense, después de que Trump acusara al papa de ser "terrible en política exterior" y lo instara a "dejar de complacer a la izquierda radical".

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Una opinión que el republicano vertió después de las críticas de Robert Prevost a la guerra en Irán y la operación de Estados Unidos en Venezuela.

El propio pontífice contestó a los ataques de Trump recordándole que "el Evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra". EFE

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