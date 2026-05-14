Agencias

Cinco italianos fallecen en un accidente de buceo en Maldivas

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Roma, 14 may (EFE).- Cinco italianos han fallecido este jueves en las islas Maldivas en un accidente de buceo cuando exploraban cuevas a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Italia.

Las autoridades maldivas siguen investigando el incidente y sus causas y la Embajada de Italia en Colombo (la capital de Sri Lanka, con jurisdicción en Maldivas) está contactando con las familias de las víctimas para brindarles la asistencia consular necesaria.

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Las víctimas son tres mujeres, una de ellas una investigadora de la Universidad de Génova (norte) con su hija, y dos hombres, según avanzan los medios italianos.

Su desaparición había sido denunciada a las 10.45 hora italiana (8.45 GMT) e inmediatamente después las autoridades locales han emprendido su búsqueda.

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Por el momento se ha conseguido encontrar el cuerpo sin vida de uno de ellos, aún por identificar, según informa la televisión pública italiana RAI.

De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los cinco italianos desaparecieron durante una inmersión en aguas de la isla de Alimathà, meta apreciada por los submarinistas de todo el mundo. EFE

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