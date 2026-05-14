CEAFA traslada al Senado su 'Decálogo Alzheimer' para reforzar el compromiso "ante el desafío de las demencias"

Una delegación de la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) ha mantenido una ronda de reuniones institucionales con diferentes grupos parlamentarios del Senado para presentar el 'Decálogo Alzheimer: Diez Compromisos por el RECUERDO', con el que busca reforzar el compromiso "ante el desafío de las demencias".

"Estamos ante un momento decisivo en la historia del Alzheimer", ha indicado el director ejecutivo de esta organización, Jesús Rodrigo, quien ha añadido que "la ciencia avanza y el sistema sanitario debe estar preparado para responder a tiempo, garantizando la equidad en el acceso a la innovación y al diagnóstico precoz en todo el territorio".

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Según han indicado desde CEAFA, el citado documento estratégico "busca preparar al sistema sanitario ante la llegada de nuevos tratamientos y consolidar una respuesta coordinada y equitativa frente a la enfermedad". Así lo han expuesto también el representante de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); el doctor Enrique Arrieta, y el vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el doctor Pascual Sánchez.

Junto a ellos han intervenido también la presidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la doctora María Luisa Delgado; la directora gerente de la Fundación CIEN, María de los Ángeles Pérez Muñoz; y el vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el doctor José Rubén García Montes.

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Todos ellos se han reunido con, entre otros, el secretario de Sanidad del PSOE y portavoz en la Comisión de Sanidad del Senado, Kilian Sánchez, su portavoz en la Cámara Alta, Juan Espadas; el portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Comisión de Sanidad del Senado y diputado en la Asamblea de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; y la portavoz del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia en la Comisión de Sanidad del Senado y senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren.

Además, han mantenido un encuentro con la portavoz de EH Bildu en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Marije Fullaondo; el portavoz del Grupo Parlamentario Plural en la Comisión de Sanidad del Senado y senador de Junts, Francesc Ten; y el portavoz del Grupo Parlamentario Plural en el Senado y también senador de Junts, Eduard Pujol.

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PROPUESTAS POLÍTICAS

Tal y como ha indicado CEAFA, el PSOE "se ha comprometido a solicitar una reunión con el Ministerio de Sanidad para hacer seguimiento del grado de cumplimiento de la declaración institucional que se leyó en el Senado, en abril del año pasado, de apoyo al Pacto por el RECUERDO". "También, ha propuesto presentar una iniciativa parlamentaria en todos los parlamentos autonómicos y que recoja las demandas de CEAFA", ha explicado.

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"Por su parte, el Partido Popular (PP) ha celebrado la elaboración del 'Decálogo' y, según Enrique Ruiz Escudero, es 'fundamental' la elaboración de un censo", ha continuado esta entidad, que ha añadido que, "además, ha propuesto una reunión entre representantes de CEAFA y la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute".

En cuanto a Bildu, ha indicado que apuesta por "trasladar el 'Decálogo' a las comunidades autónomas y Marije Fullaondo ha asegurado que 'con voluntad política' se pueden conseguir medidas que sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer". "Desde Junts han explicado que priorizan el Alzheimer como reto de salud pública y que, por este motivo, apuestan por presentar iniciativas parlamentarias en este sentido", ha explicado.

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