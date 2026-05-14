Altia destaca un 98,4% de contratación indefinida en su informe de sostenibilidad de 2025

El grupo tecnológico Altia ha publicado su Informe de Sostenibilidad 2025, documento que subraya hitos como una plantilla de 4.270 profesionales, un 98,4% de contratación indefinida, 133.646 horas de formación y nuevas iniciativas en igualdad, privacidad, ética y uso responsable de la inteligencia artificial (IA).

En concreto, el informe recoge el desempeño ambiental, social y de gobernanza del grupo durante el último ejercicio y refuerza su visión de la tecnología como palanca de crecimiento real para las organizaciones y la sociedad, según ha informado este miércoles en un comunicado.

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El documento sintetiza un año en el que la compañía ha seguido avanzando en su modelo de crecimiento responsable, con especial foco en el desarrollo del talento, la consolidación de un marco de gestión sólido, la reducción del impacto ambiental y la integración de criterios ESG en su actividad.

El informe se enmarca en una etapa de evolución para la compañía, que en 2025 ha renovado su identidad corporativa bajo el lema 'Technology for real growth'.

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Sobre esa base, Altia sitúa la sostenibilidad como un elemento transversal de su modelo empresarial y de su propuesta de valor, combinando crecimiento, internacionalización, innovación y responsabilidad.

En el plano social, el informe pone el foco en las personas como eje del desarrollo del grupo.

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En este contexto, Altia cerró el ejercicio con 4.270 profesionales de 44 nacionalidades y mantuvo una elevada estabilidad laboral, con un 98,4% de la plantilla con contrato indefinido.

A ello se suma la incorporación de 1.338 nuevas personas durante el año, el impulso continuado a la capacitación, con 133.646 horas de formación impartidas, de las que 32.929 estuvieron vinculadas a materias ESG, y el lanzamiento de 'Leaders of the Future', un programa transversal para identificar y desarrollar a la próxima generación de líderes del grupo.

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Al cierre del ejercicio, las mujeres representaban el 29,48% de los puestos de liderazgo y el 27% del consejo de administración, "en un sector en el que la brecha de género sigue siendo una realidad estructural", ha analizado la empresa.

"En Altia creemos que la tecnología sólo tiene sentido cuando contribuye a generar crecimiento real. Este informe refleja una forma de entender la empresa en la que el desarrollo económico debe ir acompañado de empleo estable, formación, integridad, responsabilidad ambiental y una visión de largo plazo", ha afirmado el presidente de Altia, Constantino Fernández.

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EXIGENCIAS REGULATORIAS

Con la publicación de este nuevo informe, Altia consolida una línea de trabajo orientada a integrar la sostenibilidad en toda la organización y a reforzar la transparencia sobre sus avances y prioridades.

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En un momento marcado por la aceleración tecnológica, las exigencias regulatorias y la necesidad de responder a retos sociales y ambientales cada vez más complejos, la compañía sostiene que el crecimiento sólo puede ser duradero si se apoya en bases responsables, medibles y coherentes con su propósito.