Wacom presenta el Wacom Art Pen 2: Lápiz de última generación con rotación de 360° del cuerpo del lápizpara artistas digitales

PR Newswire

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TOKIO, 12 de mayo de 2026

Da rienda suelta a la libertad expresiva de los artistas digitales profesionales con el último lápiz sensible a la rotación de Wacom, que aporta la sensación de las herramientas tradicionales a la creación digital.

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TOKIO, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Wacom ha anunciado hoy el lanzamiento del Wacom Art Pen 2, un lápiz sensible a la rotación diseñado para artistas digitales y profesionales creativos que buscan un control preciso y expresivo en sus flujos de trabajo digitales.

Control expresivo con rotación del cuerpo del lápiz

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A partir del legado del Wacom Art Pen original (KP701E), el nuevo Wacom Art Pen 2 sigue ofreciendo una rotación de 360° y lleva esta capacidad a la última tecnología de lápiz de Wacom. Con pinceles, lápices y cursores compatibles, puede responder no solo a la presión y la inclinación, sino también al ángulo de rotación del lápiz (cuando se utiliza con software compatible). El Wacom Art Pen 2 permite a los artistas variar el grosor y el carácter de sus trazos con solo girar el lápiz en la mano, de forma muy similar a como los artistas tradicionales ajustan el ángulo de un lápiz, un pincel plano, un rotulador o un lápiz caligráfico para conseguir diferentes efectos expresivos. Este control intuitivo permite una experiencia de dibujo más natural y dinámica que refleja fielmente la versatilidad de las herramientas tradicionales habituales.

Durante años, el Wacom Art Pen ha sido apreciado por los artistas por su tacto único y sus posibilidades expresivas. Con el Wacom Art Pen 2, hemos escuchado a nuestra apasionada comunidad y hemos perfeccionado lo que les gusta, incorporando esa experiencia familiar a nuestra última tecnologíade lápiz», afirma Koji Yano, vicepresidente sénior de la Unidad de Experiencia Creativa de Wacom. «Al integrar estas capacidades en nuestros dispositivos actuales, nuestro objetivo es brindar a los creadores aún más libertad para hacer realidad su visión».

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Diseño inteligente para artistas

El Wacom Art Pen 2 cuenta con la tecnología EMR sin batería de Wacom y está equipado con tres botones, lo que ayuda a optimizar el flujo de trabajo y minimizar las interrupciones. Con hasta 8192 niveles de sensibilidad a la presión, el lápiz ofrece un control suave y preciso, desde bocetos delicados hasta trazos dinámicos y audaces. Un soporte para puntas integrado en el cuerpo del lápiz permite guardar tres puntas de repuesto, para que los artistas puedan sustituirlas rápidamente cuando sea necesario.

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Nuevas opciones de puntas para un toque artístico

Los artistas pueden elegir entre tres tipos de puntas recientemente desarrolladas: puntas Art Pen 2 Carbon Shaft POM, puntas Art Pen 2 POM y puntas Art Pen 2 Felt, cada una de ellas diseñada para ofrecer una sensación de dibujo distinta. El lápiz se envía con una punta Art Pen 2 Carbon Shaft POM instalada. Estas puntas son exclusivas del Wacom Art Pen 2 y no son intercambiables con las puntas del Wacom Pro Pen 3.

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Compatibilidad

El Wacom Art Pen 2,, es compatible con el Wacom MovinkPad Pro 14, (PTK470 / PTK670 / PTK870, Wacom Cintiq 16 (DTK168), Wacom Cintiq 24 (DTK246) y Wacom Cintiq 24 touch (DTH246). Wacom Cintiq Pro (DTH172 / DTH227 / DTH271) estarán compatibles más adelante este año.

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Disponibilidad

El Wacom Art Pen 2 estará disponible a próximamente.

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Nota: A diferencia del Wacom Pro Pen 3, el Wacom Art Pen 2 no admite placas de botones intercambiables, punteras ni contrapesos para personalizar el agarre o el centro de gravedad del lápiz.

Sobre Wacom

Wacom es líder mundial en soluciones de lápiz digital y ofrece herramientas intuitivas para escribir y dibujar. Nuestros productos gozan de la confianza de todos los ámbitos creativos, desde estudios y aulas hasta el sector sanitario, y sirven de apoyo tanto a estudiantes como a profesionales. Las tecnologías de lápiz de Wacom también impulsan muchas PC, tablets y teléfonos con lápiz a través de asociaciones con las principales marcas tecnológicas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975503/Wacom_Unveils_Wacom_Art_Pen_2_Next_Generation_Pen_360__Barrel.jpg

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FUENTE Wacom