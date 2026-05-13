VÍDEO: Arbeloa: "Es sorprendente escuchar que el Real Madrid toca fondo; entonces, ¿los demás clubes qué tocan?"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, cree que "es sorprendente escuchar" que el club merengue "toca fondo" y se preguntó "qué tocan" el resto de equipos, al mismo tiempo que aseguró que "por supuesto" siente que les robaron siete Ligas, en referencia al 'caso Negreira'.

"El Real Madrid es más fuerte cuando su afición y el equipo, el club, estamos juntos. Así ha sido en los momentos difíciles, es cuando una afición, un club y unos jugadores tienen que estar juntos, cuando una familia está junta. Y el Real Madrid siempre vuelve", expresó el salmantino en la rueda de prensa previa al encuentro de la jornada 36 de LaLiga EA Sports ante el Real Oviedo de este jueves en el Santiago Bernabéu.

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Arbeloa defendió que "la exigencia" en el club y la plantilla "es muy grande". "No nos conformamos nunca con ganar, perder nos duele y mucho, más que a cualquier otro club del mundo. Es lo que nos hace volver a ganar y yo estoy seguro que volveremos a ganar y lo haremos gracias al apoyo de nuestra afición", insistió.

Además, valoró la rueda de prensa del presidente del club madridista, Florentino Pérez, quien criticó una "confabulación" de "malos periodistas" contra la entidad, cargando con dureza contra los medios. "Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios", opinó.

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"Al Real Madrid se le trata siempre de manera muy diferente que al resto de clubes del mundo. Nosotros somos muy conscientes de la exigencia de lo que supone el Real Madrid, de querer ganar siempre, pero este club, si algo tiene fuerte, son sus socios, a los madridistas, y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar", refrendó al dirigente.

Además, aludió a las etapa sin Pérez en la presidencia. "Me quedo con estos 26 años, no tengo ninguna duda. Y durante todo este tiempo el aficionado madridista también se ha dado cuenta de lo que ha conseguido y lo que ha hecho Florentino Pérez, mucho más allá de los títulos, que es algo que nos hace grandes, nos hace diferentes, pero ha hecho muchísimas cosas. Junto a Santiago Bernabéu, son las dos personas más influyentes en la historia del Real Madrid y si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, es Florentino Pérez", apoyó.

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"Me resulta sorprendente escuchar que este club toca fondo, por eso no entiendo, ¿los demás clubes qué tocan?. A mí se me escapa. No llevamos 50 años sin ganar nada. Está claro que lo he dicho siempre, si el Real Madrid está donde está, es por el inconformismo, porque a nosotros no nos da igual ganar una Copa de Europa, y al año siguiente ya no vale, ya estamos pensando en la siguiente y ahora que no la hemos ganado, igual", explicó.

Porque Arbeloa cree que hay "un sentimiento" en "todo el madridismo" respecto al trato externo al club. "La doble vara de medir para el Real Madrid y para el resto de clubes que siempre ha estado ahí. Llevamos dos años sin títulos, ¿cuántos equipos llevan más de dos años? Muchos. Tenemos más del doble de Copas de Europa que el segundo equipo que más Champions tiene y se intenta poner en tela de juicio la estabilidad del club y su fortaleza. El socio no es tonto, es bastante inteligente y lo que le duele es ese maltrato diario por parte de mucha gente", dijo.

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Así, Arbeloa lanzó a la sala de prensa de Valdebebas que no sabe "si alguien se atrevería a afirmar que el Real Madrid no ganará nada el año que viene". "Yo no me atrevo a hacerlo. Y por eso no entiendo mucho esos análisis de inestabilidad institucional, de desastre, de vestuario desunido. Porque creo que el Real Madrid lleva mucho tiempo haciendo muchas cosas bien. Es un club saneado, con mucha estabilidad, muy bien dirigido, con grandísimos jugadores", sostuvo.

"Y seguro que en verano el club hará el análisis necesario para mejorar. Y seguro que en verano mejorará. Y tendrá una plantilla más fuerte. Pero siempre desde la tranquilidad de hacer un buen trabajo y de saber que esto es deporte, que no hay ningún club en el mundo que gane todos los años la Copa de Europa ni todos los años la Liga. Y a partir de ahí yo creo que, con cabeza y con exigencia, el Real Madrid volverá a ganar seguro, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia", auguró.

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Además, compartió con el presidente que "por supuesto" al Real Madrid le 'robaron' siete Ligas con Florentino Pérez en la presidencia, aludiendo al 'caso Negreira' de los pagos del FC Barcelona al vicepresidente entonces del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. "Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos", expresó.

"Lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número dos de los árbitros ha cobrado de un club, algo que yo creo que a todas luces ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido. Y parece mentira que sólo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer y que no ha hecho más que reafirmarlo", defendió.

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