Una organización busca en España a afectadas por las prótesis PIP para adherirse a la demanda una colectiva en Francia

ANAUCO Europa busca en España a mujeres afectadas por las prótesis mamarias de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) para que se adhieran a una nueva demanda colectiva en Francia, según señala la organización, que estima que aún podrían quedar unas 12.000 españolas fuera de estos procedimientos.

La empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP) fabricó durante años implantes mamarios utilizando silicona industrial no autorizada para uso médico, en lugar del gel homologado que declaraba emplear. El fraude salió a la luz en 2010, cuando las autoridades francesas detectaron un número anormal de roturas y retiraron los productos del mercado.

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Cientos de miles de implantes fueron distribuidos internacionalmente y miles de mujeres resultaron afectadas, se estimó que hasta 500.000 mujeres llevaban este implante ya que se distribuyeron en más de 60 países.

"El problema no es solo el daño sufrido. Es que muchas mujeres no saben que pueden actuar, o no saben cómo hacerlo", ha señalado Roberto León Parilli, presidente de ANAUCO Europa, que asegura que una parte significativa de las víctimas en España continúa fuera del sistema de reclamación.

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La organización prevé desarrollar campañas de identificación, información y acompañamiento jurídico, en coordinación con despachos franceses especializados, para facilitar la adhesión a las acciones colectivas, que pueden tramitarse de forma telemática y sin necesidad de desplazamiento.

Entre los requisitos, basta con acreditar la implantación de las prótesis mediante certificado o informe médico.

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