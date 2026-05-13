La caída de Thiago Almada

Madrid, 13 may (EFE).- La sustitución al descanso del partido del Atlético de Madrid ante Osasuna incidió en el año fallido de Thiago Almada en el club rojiblanco, por debajo de las expectativas y como el futbolista de medio campo para adelante con menos minutos de los que han jugado toda esta temporada entera con Diego Simeone, camino del Mundial 2026 con Argentina.

Titular en El Sadar, como ha venido siendo cuando el técnico ha incluido rotaciones en su alineación inicial, su encuentro duró el primer tiempo. Fue cambiado al descanso por Alexander Sorloth, entre algunos balones comprometidos perdidos y una aportación insustancial.

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Su titularidad inicial quedó atrás hace mucho tiempo. El pasado agosto, tras la pretemporada, Simeone contó con él en los tres primeros partidos de la campaña, con la derrota 2-1 ante el Espanyol y los empates seguidos a uno contra el Elche y el Alavés, incrustado en el medio campo y con responsabilidad más en la creación que en el enlace final con los delanteros.

Una lesión muscular lo frenó entonces. Después, de sus 48 partidos disponibles posteriores fue titular en 15 (nueve de ellos en LaLiga cuando las prioridades eran la Liga de Campeones y la Copa del Rey), suplente con minutos en 21 y ni siquiera salió al campo en 12, incluidos seis de los ocho de las eliminatorias deltorneo europeo. Sí dispuso de tiempo en Londres en el duelo de vuelta de las semifinales ante el Arsenal, con 1-0 en contra en el marcador.

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En el balance global de la plantilla, sin contar a Conor Gallagher, Carlos Martín, Giacomo Raspadori -salieron del club en enero- ni a Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza -llegados en febrero-, Thiago Almada es el futbolista de medio campo hacia adelante con menos minutos de la plantilla, con 1.660, sobrepasado por Álex Baena, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Nico González, Giuliano Simeone, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann y Julián Alvarez.

También es el antepenúltimo por minutos entre los 17 jugadores de campo que han permanecido de principio a fin en el equipo en este curso, sólo por delante de los centrales José María Giménez y Clement Lenglet, ambos por debajo de los 1.600 minutos.

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Silbado por momentos por algún sector del público del Metropolitano el pasado sábado ante el Celta, cuando entró al campo para el tramo final, Thiago Almada ha marcado cuatro goles en cuatro victorias del Atlético: en el 1-0 a Osasuna, en el 3-0 al Sevilla y en el 3-0 al Mallorca, en LaLiga, más el 0-5 en la Copa del Rey al Betis, el pasado 5 de febrero. Su último tanto con el conjunto rojiblanco.

Además, ha dado dos asistencias entre todas las competiciones. Una fue en el citado 3-0 al Sevilla y otra en la final de la Copa del Rey, cuando intervino en el 2-2 de su compatriota Julian Alvarez, tras cederle el balón en el borde del área.

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“Thiago es un jugador muy importante para nosotros”, reivindicó hace una semana y media Simeone, tras una charla con el futbolista, empleado como centrocampista por la izquierda, por la derecha o media punta, incluso en algún momento de este ejercicio como segundo delantero.

El técnico habló con él de sus “condiciones”, su “trabajo durante la temporada con nosotros y lo importante que es, ya sea 20, 60 o 90 minutos”, dijo el propio técnico.

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Mientras su valor de mercado decrece hasta los 20 millones de euros, según la página web de referencia en ese sentido ‘Transfermarkt’ (es su valor más bajo desde 2023 cuando se consolidó en el Atlanta United, antes de jugar en el Botafogo y en el Lyon), su futuro es incierto para la próxima campaña en el Atlético. No salió el pasado invierno, con varios pretendientes, y habrá que ver qué ocurre ahora en verano, durante el periodo de transferencias.

Antes, Almada disputará previsiblemente el Mundial. Campeón del mundo en Catar en 2022, suma catorce partidos y cuatro goles con la selección absoluta argentina, ha sido fijo para Lionel Scaloni en las últimas convocatorias, ha sido elegido como titular en los últimos tres encuentros de la Albiceleste, con victorias contra Angola, Mauritania y Zambia, y figura en la prelista de 55 jugadores vinculante para la definitiva de 26 a entregar el 30 de mayo.

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Iñaki Dufour