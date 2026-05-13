Samsung celebra 20 años de liderazgo mundial en televisores: de OLED a las pantallas sin reflejos y Vision AI Companion

Samsung celebra 20 años como la marca de televisores número uno del mundo y lo hace con un repaso a la evolución que ha vivido no solo el televisor sino también la experiencia de ver contenidos en él, y la intención de consolidar la inteligencia artificial como tecnología que mejora la calidad de la imagen y que impulsa una experiencia más personalizada.

En España, de media hay 1,7 televisores por hogar y más del 40 por ciento de los hogares tienen dos televisores o más, un contexto en el que la compañía sucoreana saca pecho para asegurar que "casi todos los usuarios han tenido Samsung en su casa o lo van a adquirir", como ha asegurado el director del Área de TV en Samsung Electronics España, Pablo Requejo, en un encuentro con la prensa celebrado este miércoles.

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Los datos acompañan esta afirmación. El mercado de televisores de España ha crecido un uno por ciento en unidades en lo que va de año, con la tecnología OLED acaparando entre un 11 y un 12 por ciento de las ventas y Mini LED como la que mayor penetración está teniendo, con un crecimiento del 150 por ciento.

En OLED, Samsung ha crecido un 30 por ciento, "prácticamente el doble que el mercado", ha apuntado Requejo, lo que le ha permitido ganar 5,5 puntos de cuota de mercado en lo que va de año en este segmento. Y en el caso de Mini LED, cuenta con casi un 50 por ciento de cuota, cerca de 15 puntos por encima del siguiente principal vendedor.

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El mercado tiende hacia el televisor de gran formato, que para Samsung tiene 75 pulgadas o más, que ha crecido un 19 por ciento. En este sentido, dos de cada diez televisores que se venden en el son de 75 pulgadas, y Samsung mantiene una cuota del 44 por ciento en el segmento del gran formato.

"Cuanto mayor es la tecnología, cuanto más grande es el televisor, la gente apuesta más por Samsung", ha añadido Requejo, que ha compartido que el modelo más vendido en España es el 65S95F, el televisor OLED de gama alta de la compañía.

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EL TELEVISOR COMO CENTRO DE LA EXPERIENCIA

El televisor sigue ocupando un lugar destacado en el hogar, pero la experiencia de consumo ha evolucionado: de ser un acto social, que reunía a amigos y familia en torno a un único dispositivo en el salón para ver el programa cuando se emitía, a una experiencia que no se ciñe a un único espacio y que es a la carta y personal, con las plataformas de 'streaming'.

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Sin embargo, y como ha destacado Requejo, esa experiencia más social, con amigos y familia, se mantiene con el fútbol. Y el televisor tiene "un papel fundamental". Según los datos de un estudio de Samsung, el 90 por ciento de los usuarios disfruta más de la emoción del partido si la calidad de imagen y la calidad del sonido es muy buena, lo que también ayuda a que se recuerde mejor, como asegura el 80 por ciento.

Al respecto, ha compartido su experiencia el especialista en fútbol internacional, Julio Maldonado (Maldini). "Si un televisión es muy grande, ves todos los detalles y a la hora de analizar un partido es mejor. Pero si lo quiero ver solo por lo que es el aspecto lúdico del fútbol, prefiero verlo con mucha gente en un sitio, con una buena tele por supuesto, pero con muchísima gente porque creo que es la forma de disfrutar del fútbol", ha expresado.

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GAMA DE TELEVISORES 2026

El encuentro ha acogido también la presentación en el mercado español de la gama de televisores de Samsung 2026, que abarca modelos premium como Micro RGB, OLED, Neo QLED y The Frame, así como televisores Mini LED y Crystal UHD para una gama más amplia de consumidores. Y se acompaña de productos de sonido para crear una experiencia inmersiva, que incluye las barras de sonido de la serie Q, los altavoces portátiles Sound Tower y los altavoces WiFi de diseño Music Studio 7 y Music Studio 5.

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En este portfolio, la compañía destaca la ampliación a más modelos premium de la tecnología de pantalla sin reflejos, que mantiene la intensidad del color y el contraste incluso en entornos luminosos; y Vision AI Companion (VAC), que reúne la gama más amplia de plataformas de servicios de IA de Samsung, incluidas Bixby, Perplexity y Microsoft Copilot, para hacer que la experiencia televisiva sea más inteligente y personalizada.

VAC está diseñado para funcionar como un compañero de entretenimiento, que puede ayudar a los usuarios con lo que quieren ver y escuchar. Se complementa, además, con funciones inteligentes que mejoran la calidad de imagen y de sonido, como AI Upscaling Pro, AI Football Mode y AI Sound Controller Pro.

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"Lanzamos una gama de todos con un producto espectacular, además, acompañados de soluciones de inteligencia artificial que vienen para quedarse y que nos van a aportar cosas nunca vistas hasta ahora en nuestros hogares", ha apostillado Requejo.