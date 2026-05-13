Un total de 250 mayores de 65 años del exterior podrán volver a Galicia gracias al programa de reencuentros de la Xunta

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la convocatoria 2026 del programa Reencuentros con Galicia, una iniciativa impulsada por la Secretaría Xeral da Emigración con el objetivo de favorecer el reencuentro con su tierra de origen de las personas gallegas mayores de 65 años residentes en el exterior.

El programa se desarrollará entre el 7 y el 17 de octubre de 2026, con la colaboración de la Consellería de Política Social e Igualdade, y durante su estadía las personas beneficiarias se alojarán en las residencias de tiempo libre de la Xunta en Panxón-Nigrán (Pontevedra) y O Carballiño (Ourense), donde participarán en un programa de actividades socioculturales orientadas a favorecer el contacto con la realidad gallega actual, el acercamiento a la cultura gallega y el refuerzo de los lazos familiares y afectivos.

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Además, conforme ha detallado la Xunta, la convocatoria de este año consolida el crecimiento progresivo de la iniciativa tanto en el número de plazas como en su alcance territorial. En concreto, se amplía hasta las 250 plazas "frente a las 200 anteriores", en respuesta al incremento de la demanda inscrita en cada edición, y se incorpora la participación de personas residentes en Europa, que se suma al origen de América ya contemplada. De este modo, se busca garantizar una mayor igualdad de oportunidades en el acceso al programa entre la diáspora gallega en ambos continentes.

La Xunta ha destacado que en la última edición de 2025 participaron cerca de 200 personas procedentes de la Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela, con un promedio de edad de 79 años, que tuvieron la oportunidad "muchos ellos tras décadas desde su marcha" de reencontrarse con la Galicia actual y con sus raíces.

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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes abrirá este jueves y se prolongará hasta el 15 de junio. Podrán acceder a estas ayudas las personas que tengan cumplidos los 65 años el 7 de octubre de 2026, sean emigrantes gallegos, posean la nacionalidad española y residan en el exterior de forma continuada durante, como mínimo, los diez últimos años.

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Las personas participantes podrán viajar acompañadas por lo su cónyuge, pareja o familiares próximos. En el caso de las personas mayores de 85 años, se establece el deber de viajar con una persona acompañante de entre 30 y 70 años, ampliándose el grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Las ayudas consistirán en la financiación total o parcial -en función del nivel de ingresos de la unidad familiar- del coste del viaje de ida y vuelta desde sus países de residencia hasta Galicia y de la estadía en las residencias de tiempo libre dependientes de la Xunta de Galicia ya mencionadas.

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Del total de plazas ofertadas, 134 contarán con financiación total del desplazamiento por parte de la Xunta y 116 funcionarán bajo un sistema de copago, con aportaciones de 600 euros en el caso de residentes en América y 250 euros en el caso de residentes en Europa. Está previsto que se publiquen en el DOG el próximo 13 de mayo.

APOYO A LA COLECTIVIDAD EXTERIOR

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La Xunta tiene como prioridad promover la participación de la colectividad gallega del exterior en la vida cultural y social de Galicia, manteniendo los vínculos con su tierra de origen. Así, a este programa se suman otras iniciativas destinadas a la juventud con la colaboración de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude como Conecta con Galicia en el Camino y Conecta con el Voluntariado en Galicia.

Además, sigue abierto el plazo de inscripciones para la primera edición de Avénturate con Galicia, que permitirá que chichos y chicas del exterior de entre 10 y 17 años participen en los campamentos de verano del Gobierno gallego.

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