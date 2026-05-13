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Sheinbaum niega operación de la CIA en centro de México: “Es absolutamente falso”

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Ciudad de México, 13 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en territorio nacional, tras versiones de CNN sobre una supuesta operación encubierta en el Estado de México en la que murió un miembro de un cartel del narcotráfico.

“Es absolutamente falso”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

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Este supuesto operativo de la CIA - revelado por la cadena estadounidense CNN- ocurre en medio las tensiones de México y Washington a causa de la injerencia externa, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya abierto una investigación ante la presunta participación hace semanas de dos agentes estadounidenses en una operación antidroga en el estado norteño de Chihuahua. EFE

(foto)(video)

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EFE

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