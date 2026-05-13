Agencias

Más de 400 jóvenes se inscriben en el foro sobre el futuro de la democracia en Brasilia

Guardar

São Paulo, 13 may (EFE).- La capital brasileña se prepara para recibir la próxima semana el foro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud', un encuentro organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE, en el que ya se inscribieron unos 430 jóvenes de América Latina.

El evento, que se celebrará los días 19 y 20 de mayo en Brasilia, representa un espacio de diálogo para los jóvenes de la región para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la democracia en estos tiempos.

PUBLICIDAD

De los 431 interesados, la organización del evento seleccionará aproximadamente unos 130, quienes representarán durante las jornadas de debate la diversidad y las inquietudes de la juventud latinoamericana.

El núcleo del encuentro serán los laboratorios de políticas públicas, en los que los participantes se reunirán para debatir seis temas críticos.

PUBLICIDAD

Los resultados de estas mesas definirán los ejes principales del debate general y servirán de base para la redacción de una declaración consensuada que recogerá las aspiraciones y demandas de los participantes.

Incluso los jóvenes podrán votar en tiempo real qué escenarios de futuro consideran más probables y aquellos que ellos consideran ideales para el porvenir de sus naciones.

El programa contará con un panel de expertos en gobernanza de organismos internacionales y del sistema judicial, así como legisladores federales, autoridades nacionales, académicos y analistas políticos, quienes mantendrán un diálogo directo con los jóvenes participantes.

Además, los jóvenes participantes realizarán una visita guiada a las sedes de los tres poderes de Brasil: el Supremo Tribunal Federal, el Congreso Nacional y el Palacio presidencial del Planalto junto a la Cancillería brasileña.

Durante el evento, se presentarán los resultados de la investigación Puentes para la Convergencia, organizada junto a la ONG Viração, sobre la percepción de los jóvenes de América Latina y el Caribe sobre el presente y el futuro de los debates públicos.

Esta encuesta, que contó con las respuestas de 253 personas de entre 18 y 29 años, servirá para impulsar diálogos y políticas públicas que garanticen una mayor participación y nuevas oportunidades para las juventudes.

El foro, que también cuenta con el apoyo de la Biblioteca Nacional y la Secretaría de Economía Creativa del Distrito Federal, contará con transmisión en español abierta para fomentar la participación remota de jóvenes, quienes podrán interactuar enviando preguntas y aportando su opinión mediante una encuesta digital sobre escenarios de futuro. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Informe parlamentario pide elegir al director del Louvre como en el Prado o en el British

Infobae

Orsi destaca que Michelle Bachelet dejó huella en la historia de Latinoamérica

Infobae

La Habana rechaza la designación estadounidense de "amenaza para la seguridad nacional"

Infobae

Sudáfrica pospone juicio por corrupción contra cúpula policial hasta junio por más pruebas

Infobae

Peña dice Paraguay tiene "enorme desafío" de construir centro de datos de IA con Taiwán

Infobae