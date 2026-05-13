Mahmud Abás presidirá mañana, a sus 90 años, el primer congreso de Fatah en una década

Jerusalén, 13 may (EFE).- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, presidirá mañana jueves en Ramala la VIII Conferencia general de su partido, el Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina (Fatah), la primera que celebra en los últimos diez años.

A sus 90 años, Abás congregará en Ramala -y con sesiones simultáneas en Gaza, El Cairo y Beirut- a 2.580 miembros de Fatah, que gobierna en Cisjordania ocupada desde la fundación de la ANP en 1994.

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Durante tres días, los asistentes votarán los programas políticos y militares del partido y elegirán a los próximos 98 integrantes de sus órganos de gobierno.

Originalmente programada para el 17 de diciembre de 2023, la conferencia se pospuso tras el estallido de la ofensiva bélica en Gaza. Si bien según los estatutos de Fatah el Congreso general se debería reunir cada cinco años, la de este jueves será la primera conferencia en diez años.

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Mahmud Abás asumió la presidencia de la ANP en enero de 2005, tras ganar unas elecciones con amplia mayoría -que no se han repetido desde entonces- después de la muerte de Yaser Arafat. Es, además, repudiado según las encuestas por la mayoría de los palestinos, que lo considera un títere al servicio de Israel y EE.UU. y al frente de un partido que ven como corrupto y estancado.

Su mandato estaba previsto inicialmente por cuatro años, pero no se han celebrado nuevas presidenciales desde entonces debido, principalmente, a las profundas divisiones internas entre Fatah y Hamás y al bloqueo del Parlamento palestino.

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Fatah es una formación político‑militar secular fundada a finales de los años cincuenta por Yaser Arafat y otros activistas palestinos, que ha sido históricamente el componente principal de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la fuerza dominante dentro de la ANP.

Fatah controla la ANP en Cisjordania, ejerciendo funciones gubernamentales limitadas debido a la ocupación militar israelí, y ha mantenido durante décadas una rivalidad con el movimiento islamista Hamás, que expulsó a Fatah de la Franja de Gaza en 2007.

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La última vez que los palestinos de Gaza celebraron elecciones generales fue en 2006, cuando Hamás obtuvo la mayoría en el Consejo Legislativo Palestino y las fuerzas de Fatah, dominante hasta entonces en la Autoridad Nacional Palestina, fueron desplazadas del gobierno tras duros enfrentamientos armados entre ambas facciones. EFE