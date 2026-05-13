La justicia de California dictará una nueva condena por la muerte de Matthew Perry

Los Ángeles (EE.UU.), 13 may (EFE).- La justicia estadounidense dictará este miércoles una nueva sentencia en relación a la muerte de Matthew Perry, la estrella de 'Friends'. Será una de las últimas resoluciones del caso, tras las condenas ya impuestas a varios implicados, entre ellos dos médicos y la proveedora apodada la Reina de la Ketamina.

El avance del proceso judicial permite desgranar los puntos fundamentales que definen las condenas a una compleja red de suministro y el futuro de los dos últimos implicados en el caso: Erik Fleming y Kenneth Iwamasa.

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El tribunal federal de Los Ángeles pone hoy el foco sobre Erik Fleming, el contacto clave que coordinó la llegada de la ketamina que acabó con la vida del actor en octubre de 2023 hasta su casa, ubicada en el acaudalado barrio de Pacific Palisades.

El acusado se declaró culpable, en una audiencia previa celebrada el pasado 8 de agosto, de haber conseguido los viales, proporcionados por Jasveen Sangha, conocida como la Reina de la Ketamina, para entregárselos personalmente al asistente de Perry en los días previos al fallecimiento.

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Fleming se enfrenta a una sentencia de hasta 20 años de cárcel tras haber admitido su responsabilidad directa en la entrega de 50 viales de ketamina, la mitad de los cuales fueron suministrados durante los últimos cuatro días de vida de la estrella de Hollywood.

Tras la condena de Fleming, solo quedará pendiente una última resolución contra el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, prevista para el próximo 27 de mayo, y con la que la justicia estadounidense dará el carpetazo definitivo al caso de la muerte del intérprete.

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Iwamasa confesó haber sido el responsable directo de administrar las dosis de ketamina al actor en sus últimas semanas de vida, llegando a inyectarle la sustancia "repetidamente sin capacitación médica, incluyendo múltiples inyecciones" el día de su fallecimiento, según la Fiscalía.

La acusación sostiene que el médico Salvador Plasencia instruyó a Iwamasa para que "inyectara ketamina a Perry", dejándole viales para que se la autoadministrara sin el equipo de seguridad adecuado.

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Iwamasa enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión federal.

Con estos últimos fallos judiciales se completa el mapa de responsabilidades, que incluye Sangha; así como los doctores Plasencia y Mark Chavez, clausurando definitivamente una de las investigaciones criminales más mediáticas de Hollywood.

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Sangha fue condenada el pasado 8 de abril a 15 años de prisión por su responsabilidad en traficar el analgésico que provocó la muerte de Perry.

Según documentos judiciales, la Reina de la Ketamina colaboró ​​con Fleming para distribuir la sustancia a Perry, a sabiendas de los problemas de drogadicción que padecía el intérprete.

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Por su parte, el médico Mark Chávez recibió el pasado 16 de diciembre una condena de ocho meses de arresto domiciliario y le ordenó realizar 300 horas de servicio comunitario.

Mientras que Salvador Plasencia, el primero de los cinco acusados en ser juzgado por los tribunales y que se declaró culpable de facilitar ketamina, fue sentenciado este miércoles a 30 meses de prisión federal el pasado 3 de diciembre.

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Su sentencia incluye dos años de libertad supervisada y el pago de una multa de 5.600 dólares.

Perry, popularmente conocido por su personaje de Chandler Bing en la serie de 'Friends', había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022). EFE

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