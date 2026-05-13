Galería de Colecciones Reales celebra el Día de los Museos con acceso gratuito, visitas a los almacenes y charlas

La Galería de las Colecciones Reales celebrará el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos con un programa especial de actividades que incluirá visitas a espacios habitualmente cerrados al público, encuentros con expertos en la exposición permanente y conversaciones en torno al papel de los museos en la sociedad actual.

Bajo el lema de esta edición, 'Museos uniendo un mundo dividido', la Galería celebra con el acceso gratuito a la Galería de las Colecciones Reales el 18 de mayo.

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Las entradas se distribuirán exclusivamente en las taquillas del museo y ese mismo día, la entrada al Palacio Real también será gratuita. El resto de los palacios y monasterios de Patrimonio Nacional permanecerán cerrados al coincidir la celebración en lunes.

Uno de los ejes de la programación será una nueva edición de 'Confluencias', una iniciativa que acerca al público algunas de las obras más relevantes incluidas en la exposición permanente de la Galería a través de charlas breves y cercanas en las propias salas del museo por parte de nuestros expertos.

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Entre las 11:00 horas y las 14:00 horas, conservadores y técnicos responsables de las colecciones compartirán las claves históricas, artísticas y simbólicas de seis piezas destacadas que recorren cinco siglos de historia y gusto artístico.

De hecho, el público podrá conocer, entre otras obras, la armadura de Mühlberg de Carlos V, el tapiz 'La lapidación de San Esteban', el 'Calvario', de Rogier van der Weyden o la colección de relojes del siglo XIX de la exposición 'La precisión del tiempo'.

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