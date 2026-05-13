España constituye su Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la guerra y la dictadura

Madrid, 13 may (EFE).- La Comisión de la Verdad del Consejo español de Memoria Democrática, presidida por el exmagistrado Baltasar Garzón, quedó constituida este miércoles con el objetivo de analizar violaciones de los derechos humanos registradas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

El órgano actuará "en coherencia con los principios de verdad, justicia y reparación" y profundizará en los aspectos menos investigados de este periodo que incluyan testimonios, documentación y análisis con experiencias internacionales, informó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado.

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La Comisión elaborará un informe final con conclusiones y recomendaciones para garantizar la reparación de las víctimas y que los hechos que hubieran podido producirse en materia de violación de derechos humanos no se repitan.

Garzón presidió la primera reunión de este órgano compuesto por diez personas independientes y expertas en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos, además de otros diez suplentes.

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A finales de abril el exmagistrado reclamó colaboración institucional para que las investigaciones sobre los crímenes del franquismo no se vean afectadas por el secreto de determinados archivos de la Guerra Civil.

Tal y como ha declarado en el pasado, esclarecer dichos crímenes "entraña dificultades", pero el objetivo es "construir la verdad sin manipulaciones de la historia" y "cerrar ese capítulo con una perspectiva de presente y de futuro". EFE

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