Comunidad tilda de "lamentable" que Gobierno promoviera "riesgo" de Ayuso en México y no pusiera "los medios" necesarios

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado de "lamentable" que el Gobierno de España promoviera "el riesgo" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en México alentando el "boicot" y sin poner "los medios" necesarios para garantizar su seguridad.

Lo ha señalado el también portavoz del Gobierno regional en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha señalado que "desde el minuto uno" en que la presidenta madrileña llegó al país se pudo ver "el boicot" alentado desde el propio Gobierno mexicano y también en España con "escraches".

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"La Embajada lo conocía y la Embajada podía, por supuesto, haber puesto esos medios y esa seguridad necesaria. Entre otras cosas porque la presidenta de la Comunidad de Madrid no iba a título personal iba como representante del Estado y estaba en México en un viaje institucional y en un viaje oficial", ha aseverado.

Considera que es "lamentable" que el Gobierno de España no provea los medios necesarios para garantizar la seguridad mientras "alentaba y promovía que se pueda boicotear y que se pueda tratar de poner en riesgo la seguridad" de la presidenta.

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"Creo que las pruebas están a ojos de todo el que no quiere ver lógicamente nunca va a ver, lo que ha pasado el que el que quiere escudarse en otro tipo de realidades pues no lo va a ver, pero todos hemos visto el boicot", ha explicado el consejero.

Por otra parte, y tras cancelar su participación en los Premios Platino, el consejero ha subrayado que la presidenta "trató de volver" a España pese "a la izquierda y la ultraizquierda" y su "boicot".

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Así, ha insistido en que su intención era "no perjudicar" la celebración de los premios, que muestran lo mejor del cine hispanoamericano. "Decidió no acudir a esa gala para que no se boicoteara", ha señalado, a lo que ha apostillado que sobre la posibilidad de mantener su patrocinio a estos galardones será algo que se aborde en los presupuestos.

LOS GASTOS SERÁN PUBLICADOS

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Sobre los gastos del viaje, García Martín ha asegurado este miércoles que el Gobierno regional publicará los gastos del viaje de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a México en el Portal de Transparencia como hace "con normalidad".

"Todos aquellos gastos públicos en los que se incurre como consecuencia de un viaje de esta naturaleza, todos se conocen y todos se van a publicar, como siempre hacemos, en el propio Portal de Transparencia", ha reivindicado

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Así, ha explicado que en un viaje de estas características hay una serie de gastos que son "abonados por la propia Administración" y otros, por el promotor de los eventos como una feria o unos premios.

"Pero es que esto entra dentro de la normalidad, esto ocurre siempre en todos los viajes con todas las administraciones públicas", ha incidido el consejero, quien ha asegurado que la diferencia es que en la Comunidad publican "todos y cada uno de los viajes" mientras no se conocen "los gastos en los que ha incurrido" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en China.

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También ha censurado que no se conocen los gastos del Ministerio de Trabajo ni "de los últimos 24 viajes que ha realizado en el último año, es decir, dos viajes al mes" de la vicepresidenta y ministra del área, Yolanda Díaz.

"De esos viajes usted en el Portal de Transparencia no va a encontrar absolutamente nada y si le pregunta al propio Ministerio tampoco le darán esa información. De los gastos de la Comunidad de Madrid que se han pagado con dinero público estarán todos, primero auditados, fiscalizados y después publicados en el Portal de Transparencia", ha reivindicado.

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