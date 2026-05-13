Caixabank, Santander y BBVA, las gestoras que más patrimonio gestionaron en abril, según Vdos

Caixabank encabeza el listado de entidades nacionales por patrimonio gestionado en abril, con 108.637 millones de euros y una cuota de mercado del 23,12%, seguido de Santander, con 69.573 millones y una cuota del 14,81%, y BBVA, con 61.691 millones de euros gestionados y una cuota del 13,13%, según los últimos datos publicados por Vdos este miércoles.

Los bancos mantienen su posición dominante con 348.871 millones de euros gestionados y una cuota de mercado del 74,25%. Por su parte, los grupos independientes e internacionales registraron una cuota del 8,72% y del 7,71%, respectivamente.

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A nivel general, el patrimonio de los fondos de inversión nacionales ha registrado un incremento del 2,83% en el mes de abril, equivalente a un alza de 12.935 millones de euros, lo que sitúa la cuantía total gestionada en 469.889 millones.

Este repunte está motivado por el rendimiento positivo de las carteras por valor de 10.732 millones de euros, a los que se suman captaciones netas que ascienden a 2.203 millones de euros.

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Los grupos bancarios han concentrado la mayor parte de las captaciones netas, con 1.626 millones de euros, seguidos de los grupos internacionales (257 millones) y las sociedades cooperativas de crédito (167 millones).

En términos porcentuales, los grupos independientes registraron el mayor incremento patrimonial en el mes de abril con un 3,68%, mientras que los grupos independientes aumentaron un 3,25% y las entidades bancarias un 2,73%.

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RENTABILIDAD

Si se desglosan los datos por rentabilidad, Mapfre Asset Management destaca con un 3,86%, seguido de Caixabank Asset Management (2,74%) y BBVA Asset Management (2,68%).

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Entre las gestoras independientes, Patrivalor lidera con una rentabilidad media ponderada de un 9,20%, seguido de Valentum Asset Management con un 8,70% y Tesys Activos Financieros con un 8,32%.

Por categorías Vdos, las más rentables en abril han sido 'TMT' (20%), 'Energía' (14,75%) y 'RVI Emergentes' (12,05%).

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Las mayores captaciones netas se han canalizado al segmento de 'Deuda pública euro', con un total de 1.803 millones de euros, y le siguen 'Deuda pública global' y 'RF euro largo plazo' con 994 y 407 millones de euros, respectivamente. En el lado contrario se ha situado la categoría de 'Monetario euro plus' con reembolsos netos de 1.675 millones de euros.