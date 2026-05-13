Bruselas pide que operadores como Renfe incluyan ofertas de competidores para un "billete único" de tren UE

La Comisión Europea ha pedido este miércoles que los grandes operadores ferroviarios como la española Renfe o la francesa SNCF incluyan en sus plataformas de compra online las rutas ofrecidas por sus competidores, como una de las medidas necesarias para avanzar hacia un "billete único" que permita combinar trayectos y viajar por toda la Unión Europea tras una única operación de compra.

Entre las claves para esta apertura, Bruselas incluye la obligación de que los operadores deban poner a la venta los billetes con "al menos cinco meses" de antelación --siempre que el servicio se haya incluido en el horario de explotación--. Con ello se quiere dar "más seguridad y flexibilidad" a los viajeros que planifican sus viajes, pero no impedirá que las compañías puedan ajustar las tarifas o añadir nuevos servicios más adelante.

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"Los pasajeros no tendrían que navegar por múltiples páginas web y comparar sistemas desconectados, ni tampoco preocuparse por si sus billetes son compatibles entre sí", ha explicado el comisario de Transporte Y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en una rueda de prensa en Bruselas para presentar las claves del paquete de propuestas.

De este modo, el Ejecutivo comunitario busca facilitar que los usuarios puedan comparar todas las opciones de operadores y medios de transporte --ya sea aéreo, ferrocarril o autobús-- desde una misma plataforma y poder adquirir "con un único billete y pago" todos los enlaces de su viaje combinado completo.

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Para ello, además, Bruselas pide mejoras en transparencia y protección de los derechos de los pasajeros para garantizar precios más justos y competitivos, pero también cobertura para el pasajero que se vea afectado por alguna incidencia, como retraso o pérdida de conexiones, en el curso de la ruta planificada con ese billete único.

Además, en aras de garantizar una búsqueda "neutra" para el usuario, las nuevas reglas definen los criterios que las plataformas deberán utilizar para la configuración predeterminada de la presentación de la primera pantalla, con elementos como el precio, la duración del viaje, la hora de salida y las emisiones de gases contaminantes del medio de transporte. Con todo, las propias plataformas podrán ofrecer opciones de filtrado adicional para que el viajero pueda personalizar su búsqueda.

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"La libertad de circulación es uno de los principales logros del a Unión, hay que hacer que sea más sencillo", ha defendido Tzitzikostas, quien ha recalcado que la Unión cuenta con más de 200.000 kilómetros de línea ferroviaria, con infraestructuras de calidad; aunque ha admitido que sigue pendiente ofrecer en ese marco una "experiencia de viaje fluida y agradable para los pasajeros".

En su comparecencia, el comisario ha admitido la complejidad de la reforma y las reservas de la industria, en especial de los grandes operadores, pero se ha mostrado convencido de que las medidas puestas sobre la mesa saldrán adelante "antes de que acabe" la actual legislatura comunitaria, y ha confiado en que incluso sea posible "en un año y medio o dos años". Una vez llegue ese acuerdo y el reglamento sea adoptado, las nuevas reglas que obligan a las plataformas a mostrar todas las ofertas serán de obligado cumplimiento a los doce meses de su entrada en vigor.

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PESO DE LOS GRANDES OPERADORES

Los servicios comunitarios advierten de que la experiencia tanto a escala nacional como europea muestra que, "los agentes con una posición fuerte en el mercado, a veces tienen el poder de imponer condiciones contractuales injustas a los agentes más pequeños".

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Así, por ejemplo, en el mercado de la venta de billetes de tren, los servicios de venta online más importantes son propiedad de grandes proveedores que dada su proyección tienen un incentivo para "limitar la visibilidad" de sus competidores directos, lo que complica enormemente que los nuevos o pequeños operadores den con una buena alternativa para dar salida a sus propios billetes.

Bruselas también ve un escollo para el "billete único" el que los operadores ferroviarios tradicionales y más importantes cuenten con plataformas propias de venta en Internet, ya que con ello tienen pocos incentivos para distribuir sus ofertas a través de plataformas independientes, lo que redunda en una "dificultad innecesaria" para el viajero a la hora de encontrar las mejores opciones de viaje o combinar distintas empresas para recorrer los distintos tramos de una ruta larga o transfronteriza.

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Por ello, el Ejecutivo comunitario busca que el pasajero pueda contar con un único título de transporte cuando compre un viaje ferroviario multioperador en una sola plataforma, mediante un único pago, y que permita combinar servicios explotados por diferentes empresas ferroviarias.

Además, el nuevo marco obligará a las plataformas de venta de billetes en línea y a las empresas ferroviarias a celebrar acuerdos comerciales sobre la distribución de billetes cuando así se les solicite, mediante pactos "justos, razonables y no discriminatorios".

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En caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo en un plazo de ocho meses, el regulador nacional podrá establecer las condiciones de dicho acuerdo en un plazo de seis meses a partir de la recepción de una reclamación, según el planteamiento de la Comisión.