Antigua y Barbuda expresa su preocupación ante la "fuga" del turismo en el Caribe

Castries, 13 may (EFE).- El ministro de Turismo, Aviación Civil, Transporte e Inversiones de Antigua y Barbuda, Charles 'Max' Fernández, expresó este miércoles su preocupación por la "fuga", termino con el que se refirió al descenso de turistas, y por el incremento de los alquileres a corto plazo en el Caribe, en el marco de la cuadragésimo cuarta edición de la feria de Turismo del Caribe (CHTA, en inglés) que se celebra en Saint John.

"Dado que el turismo es el principal motor de la economía, tenemos que unir nuestras mentes para encontrar formas de reducir esa fuga que se está produciendo", enfatizó Fernández en un discurso ante sus homólogos de la región caribeña.

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En este sentido, el titular de Turismo antiguano hizo hincapié en que los caribeños deben estar al frente del sector turístico en la región.

"Queremos que todos nuestros socios del sector comprendan que nuestra gente puede vender nuestro país mejor que nadie", afirmó Fernández, al remarcar que cada país debe "mantener al mayor número posible de sus ciudadanos en los puestos más altos".

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En este contexto, los ejecutivos de la CHTA debatieron -durante una sesión a puerta cerrada- el rápido crecimiento de los alquileres a corto plazo en toda la región y presentaron un nuevo marco para ayudar a los Gobiernos a regular el sector.

Fernández señaló que, dada la situación geopolítica, incluido el aumento el precio del petróleo, se está produciendo un aumento del costo de la vida que "afecta a los empleados del sector".

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Por último, el jefe de cartera también mostró su preocupación por la aproximación de la temporada de huracanes, el calentamiento de los océanos, la pérdida de los arrecifes de coral y el aumento de sargazo en el Caribe. EFE