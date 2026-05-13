"Los jóvenes no quieren a políticos improvisados como nosotros", dice el presidente de Perú

Lima, 13 may (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, afirmó este miércoles que los jóvenes de su país demostraron en las más recientes elecciones generales celebradas en abril pasado que ya no quieren a "políticos improvisados como los de la actualidad", entre los que se incluyó.

"Las últimas elecciones que hemos tenido son un claro ejemplo de lo que quieren los jóvenes del Perú, ya no quieren políticos improvisados como hemos sido nosotros. Quiere gente nueva, caras nuevas que entren al país, y si son preparados, mucho mejor", sostuvo el gobernante durante una visita a la ciudad amazónica de Iquitos.

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Balcázar, de 83 años, pidió previamente a "la juventud del futuro (...) que tenga esperanza" porque, según dijo, "van a cambiar los tiempos rápidamente".

Tras criticar que la legislación peruana dificulte la rápida remoción de autoridades locales o regionales que incumplan con sus tareas, el mandatario remarcó que "la nueva juventud" de su país ya "ha puesto en aviso con sus marchas en Lima y en todo el Perú que quiere un cambio urgente".

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"No hemos tenido hasta hoy un presidente que tenga una visión de gobierno a futuro, todas son peleas menudas, odios encontrados, yo no quiero eso, quiero el diálogo permanente entre las gentes. Con diálogo se consiguen muchas cosas", añadió Balcázar.

El gobernante, un parlamentario de izquierda que fue designado en febrero pasado por el Congreso para reemplazar en la jefatura de Estado interina al destituido legislador derechista José Jerí, ha generado polémica en las últimas semanas con declaraciones sobre Adolf Hitler y el holocausto, así como una crisis de gobierno por su posición en contra de la compra a EE.UU. de una flota de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que finalmente se concretó.

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El pasado 30 de abril, Balcázar se refirió a Hitler y al holocausto cometido durante la Segunda Guerra Mundial, un día después de haber generado una gran polémica tras afirmar que Alemania "fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos" porque "controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura".

Su declaración motivó la protesta de los integrantes de la comunidad judía, mientras que las embajadas de Alemania y de Israel exigieron al mandatario que se retractara de sus afirmaciones y remarcaron que "el antisemitismo no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia".

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Ante esto, la Presidencia lamentó -en un comunicado- que las declaraciones de Balcázar hayan generado "una percepción equívoca" sobre el pueblo judío y sostuvo que, en realidad, estaba reflejando la opinión del autor español Antonio Escohotado, en el libro 'Los enemigos del comercio'.