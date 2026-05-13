Sheinbaum confirma protección para gobernador de Sinaloa y defiende elección de 2021

Ciudad de México, 13 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección de seguridad ante posibles riesgos y defendió la legitimidad de su elección en 2021, en medio de recientes acusaciones de EE.UU. sobre supuestos nexos con el Cartel de Sinaloa.

"Se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo", dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre la seguridad otorgada a Rocha Moya.

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La mandataria mexicana señaló que el gobernador con licencia solicitó personalmente la protección y afirmó que esta fue otorgada tras un análisis de riesgo, como ocurre en otros casos.

Rocha Moya pidió licencia temporal de su cargo después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. vinculó a funcionarios de alto nivel en Sinaloa con delitos de narcotráfico y armas en investigaciones relacionadas con el Cartel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos.

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Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

En ese contexto, Sheinbaum también defendió la legitimidad de la elección de Rocha Moya, en 2021, al asegurar que no existieron denuncias de violencia o de intervención del crimen que justificaran anular los comicios.

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"La elección se validó", sostuvo la presidenta, al recordar que el Tribunal Electoral confirmó el triunfo del sinaloense.

Además, Sheinbaum dijo no tener conocimiento de investigaciones abiertas contra Rocha Moya y reiteró que no hubo pruebas para anular la elección de 2021.

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Según reportes de medios nacionales, la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó investigaciones relacionadas con la presunta intervención del Cartel de Sinaloa en las elecciones de 2021 en el norteño estado mexicano.

Además, la Fiscalía de Asuntos Internacionales habría solicitado información a autoridades estadounidenses sobre señalamientos que vinculan a Rocha Moya con la facción de Los Chapitos. EFE

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