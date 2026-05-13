Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 may (15.00 GMT)

Madrid, 13 may (EFE).-

Pekín.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles en Pekín a las 19.52 hora local (11.52 GMT) para iniciar una visita de Estado a China que se alargará hasta este viernes, su segunda al país asiático desde la realizada en 2017 durante su primer mandato.

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Sidón / Jiyeh (Líbano).- Al menos ocho personas murieron este miércoles, entre ellas dos niños, en varios ataques israelíes contra vehículos en la carretera que une el sur del Líbano con Beirut, a entre 20 y 30 kilómetros al sur de la capital. "Los tres ataques llevados a cabo por el enemigo israelí en la autovía costera Sidón-Sur, específicamente en Barja, Jiyeh y Saadiyat, causaron ocho muertos, incluidos dos niños", informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

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Sidón (Líbano).- Decenas de personas se congregaron este miércoles en la ciudad costera de Sidón para despedir a dos miembros de la Defensa Civil libanesa fallecidos en un ataque israelí, en medio de un conflicto que ya suma más de 2.880 muertos y el desplazamiento de 31.400 familias en el Líbano desde el pasado 2 de marzo.

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Smila (Ucrania).- El Ejército ruso ha empezado este miércoles un ataque combinado de duración prolongada con drones a los que después planea sumar también misiles para golpear infraestructuras críticas y de la industria militar, así como sedes de órganos del Estado ucraniano, según advirtió en un mensaje publicado poco después del mediodía la inteligencia militar ucraniana (GUR).

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Londres.- El rey británico Carlos III expuso este miércoles ante el Parlamento las prioridades legislativas del Gobierno de Keir Starmer para el próximo ejercicio parlamentario, en plena crisis sobre el futuro del líder laborista, presionado para dimitir tras los malos resultados en las elecciones locales y regionales del pasado jueves.

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Nicosia.- La ministra española de Transición ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, dijo este miércoles que la tasa europea a las ganancias extraordinarias de las energéticas, defendida también por otros cuatros países, equilibrará la situación entre los consumidores que sufren el actual encarecimiento y las empresas que se benefician.

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, se disculpó este miércoles con una periodista a la que hizo comentarios sexistas sobre el tamaño de su pene durante una entrevista.

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Caracas.- El Movimiento Estudiantil protesta por la "libertad" en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país.

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Quito.- La distribución de cierto tipo de combustibles se mantenía irregular a primeras horas de este miércoles en algunas estaciones de servicio de la capital ecuatoriana, Quito, y la costera de Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

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Bogotá.- Comienza el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz, con la participación de expertos de 19 países.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Montevideo.- José 'Pepe' Mujica "supo rescatar para la política los aspectos humanos más esenciales", destacó hoy el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el primer aniversario de la muerte de quien fue mandatario del país entre 2010 y 2015 y mentor político suyo.

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Nueva Delhi.- La Agencia Nacional de Pruebas (NTA) ha cancelado el examen de medicina NEET-UG, que se iba a realizar el 3 de mayo de 2026, en medio de una investigación sobre la filtración de exámenes.

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Daca.- Estudiantes se han manifestado este miércoles en Daca para exigir que se declare el estado de emergencia por el brote de sarampión que, de acuerdo con la Dirección General de Servicios de Salud del país, ya ha infectado a 58.500 personas y ha provocado la muerte de 424.

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Atenas.- Miles de personas se manifestaron este miércoles en Grecia en el marco de una huelga del sector público para exigir al Gobierno conservador aumentos salariales y medidas contra la carestía, con denuncias de pérdida de poder adquisitivo pese al reciente superávit fiscal del país.

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Roma.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió este miércoles de que el uso de plásticos reciclados y materiales biológicos en envases de alimentos plantea riesgos de contaminación química que requieren una regulación global más estricta.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV rezó este miércoles, antes de iniciar la audiencia general, en el lugar de la plaza de San Pedro donde el 13 de mayo de 1981 se produjo el atentado contra Juan Pablo II.

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Oviedo (España).- Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros de la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN que permite llevar a cabo este proceso de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala, han sido galardonados en España con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.

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Londres.- El químico británico Shankar Balasubramanian dijo este miércoles a EFE sentirse "encantado" y "profundamente honrado" por haber sido galardonado en España con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, porque supone "un reconocimiento al trabajo realizado por muchas personas".

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Madrid.- El nuevo escenario geopolítico y económico tras el ataque a Irán, el reto demográfico e inmigración en Europa, el refuerzo de la defensa europea y el papel e influencia de España en la UE son analizados en la VII edición del programa 'Aprende a contar Europa' para jóvenes periodistas de España, cuya segunda jornada se desarrolla este miércoles en la sede central de la Agencia EFE, en Madrid.

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Yokohama (Japón).- El fabricante japonés de vehículos Nissan registró unas pérdidas netas de 553.095 millones de yenes (unos 3.500 millones de dólares) en el ejercicio fiscal 2025, cerrado al final de marzo, aunque espera volver a los beneficios en 2026 tras llevar a cabo reformas estructurales.

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Inglewood (EE.UU.).- Los actores Matthew Law, Y’lan Noel y Cleopatra Coleman participaron este martres en la presentación especial de la serie Nemesis organizada por Netflix en los cines Cinepolis Luxury Cinemas de Inglewood, California.

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Cannes (Francia).- Los motores toman la playa de la Croisette para celebrar el 25 aniversario de la exitosa franquicia hollywoodiense 'Fast & Furious', con la proyección de la película que inauguró esta saga protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y el fallecido Paul Walker.

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Vigo (España).- El rey emérito Juan Carlos I ha regresado este miércoles a Galicia apenas un mes de su anterior visita a la comunidad autónoma, donde se reencontrará con sus amigos de la vela.

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Tokio.- Una paella de marisco exprés con sabor japonés: esa es la última apuesta de la compañía japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantáneo, que ha empezado a comercializar el famoso plato de origen español y el anuncio de que puede estar lista en cinco minutos.

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Seúl.- El Palacio Gyeongbokgung de Seúl comienza su periodo de tours nocturnos, que estarán permitidos del 13 de mayo al 14 de junio de 2026.

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Madrid.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró este miércoles en rueda de prensa que Kylian Mbappé, ausente los dos últimos partidos del conjunto blanco por una lesión muscular, "seguro que tendrá minutos para demostrar su compromiso con el club".

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Barcelona (España).- El central del Barcelona Andreas Christensen ha recibido el alta médica para el partido de LaLiga de este miércoles contra el Alavés, en el que no estarán disponibles los centrocampistas Frenkie de Jong y Fermín López, por decisión técnica, ni el delantero Raphael Dias 'Raphinha', sancionado.

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Madrid.- Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha pedido este miércoles en Madrid una resolución "cuanto antes" del caso Negreira, al asegurar que "ojalá más pronto que tarde una sentencia contundente", durante su intervención en la estación de Metro de Colón en un acto de la selección española.

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Madrid.- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, afirmó este miércoles que la entidad valorará "conjuntamente con la parte jurídica" las acusaciones vertidas en la víspera por el máximo dirigente del Real Madrid, Florentino Pérez, de "ligas robadas" al club merengue.

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Vitoria (España).- El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, ha participado este miércoles, junto con el presidente Rafael Yuste y otros directivos del club, en el encuentro institucional con peñistas del País Vasco, en la antesala del duelo contra el Deportivo Alavés.

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San Sebastián (España).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha asegurado en la previa del partido ante el Girona que a su equipo le "encanta competir" y que lo hará "hasta el final".

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alm/EFE

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