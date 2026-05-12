Temas del día de EFE News Latino del martes 12 de mayo

CHINA EEUU

Washington - El presidente Donald Trump viaja a China donde aterrizará el miércoles para comenzar una visita de tres días en la que tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y tratar temas centrados en el comercio o la guerra de Irán en un momento en el que Washington parece lejos de alcanzar un acuerdo con Teherán.

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EEUU INMIGRACIÓN

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Austin - La familia de Gerardo Reyes, migrante mexicano arrestado por la policía local tras una llamada al 911 que describen como falsa y posteriormente trasladado a un centro de detención migratoria, pide su liberación y denuncia el impacto económico y emocional que su detención está teniendo en el hogar.

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EEUU HISPANOS

Miami - Eddy Cue, el ejecutivo cubanoestadounidense de Apple que ayudó a cerrar un acuerdo millonario con la MLS y la nueva alianza de la compañía con la Fórmula Uno, aseguró en una entrevista con EFE que "el deporte en directo vive su gran momento porque combina lo que las plataformas más buscan: emoción, celebridades, datos, comunidad y drama sin guión".

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ELADIO CARRIÓN

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San Juan - El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión admite a EFE que prefiere que sus dos hijos no escuchen canciones suyas o de otro cantante "glorificando cosas malas", por lo que ahora opta por dedicar más tiempo a componer temas positivos con una idea "sana".

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EEUU MÚSICA

Nueva York - El nuevo disco de Bobby Sanabria y su Multiverse Band rinde tributo al tresista y compositor cubano Arsenio Rodríguez (1911-1970), 'el ciego maravilloso' a quien, según el batería, no se la dado el reconocimiento que merece por su aporte a lo que hoy se conoce como salsa, el mambo y las innovaciones que introdujo a las orquestas.

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AGENDA INFORMATIVA.

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Washington.- EEUU INFLACIÓN.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. aumentó en abril hasta el 3,8 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023 y ligeramente por encima de los pronósticos del mercado, que preveían la continuación de la tendencia alcista impulsada por el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Washington.- IRÁN GUERRA.- Irán y Estados Unidos no ceden en sus posiciones negociadoras, aunque Teherán ha aceptado una propuesta presentada por China en la semana en que Donald Trump tiene previsto viajar a Pekín. (foto) (video)

Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA y SpaceX lanzan la misión 34 de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI, un lanzamiento no tripulado que llevará suministros, investigaciones científicas, suministros y equipos al laboratorio orbital. (foto) (video)

Miami.- FÚTBOL ESTADOS UNIDOS.- El lateral español Sergio Reguilón, jugador del Inter Miami, comparece ante los medios después de estrenarse como goleador con su nuevo equipo en la última jornada de la MLS.

Nueva York.- DEPORTE EXPOSICIÓN.- El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York presenta a la prensa 'For the win', una exposición de objetos que abarca 150 años de excelencia en los deportes, con la participación de la estrella de fútbol americano Justin Tuck y la boxeadora olímpica Claressa Shields. (foto) (video)

Los Ángeles.- OPENAI JUICIO.- El juicio contra OpenAI se encamina al final de la primera fase, donde este martes se espera que el director ejecutivo de la matriz de ChatGPT, Sam Altman, rinda testimonio sobre si "engañó" a Elon Musk, como el magnate asegura en su demanda.

Washington.- NATIONAL GEOGRAPHIC.- La Sociedad National Geographic celebra a los ganadores de su reto Slingshot Challenge, donde jóvenes de entre 13 a 18 años proponen soluciones para los problemas medioambientales más acuciantes del planeta, un mes antes de la apertura de su gran museo y proyecto educativo en Washington.(foto) (video)

Los Ángeles - STANLEY TUCCI - En su paso por la región de Véneto, Stanley Tucci no solo se enriqueció de una de las gastronomías más exquisitas del mundo, sino que además se adentra en la cara más amarga de Italia: la deshumanización del inmigrante. (foto) (video)

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