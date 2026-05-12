Canciller de Guatemala confirma presencia de su presidente en la Cumbre Iberoamericana y confía que abra "nueva etapa"

El ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, ha confirmado este martes en Madrid que el presidente del país, Bernardo Arévalo, asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.

El canciller ha adelantado la noticia durante su participación en un encuentro informativo organizado por la Agencia EFE, en Casa América, en Madrid, y posteriormente se lo ha trasladado oficialmente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante el encuentro que ambos han mantenido.

PUBLICIDAD

Martínez se ha mostrado seguro de que a la cita de noviembre acudirá una nutrida pléyade de jefes de Gobierno y Estado y ha confiado en que represente "una nueva etapa" de este foro, que en los últimos años "ha venido un poco a menos", pero en el que sigue habiendo "una agenda y un espacio compartido, el espacio de los americanos, donde la cooperación, la relación y la coordinación entre los países es lo más importante".

El ministro guatemalteco ha destacado que, a diferencia de otros foros internacionales, el "espacio iberoamericano" no tiene una parte ideológica tan marcada. "Va más allá que eso. Es un compromiso histórico con los vínculos que hemos tenido con España y todo lo que tenemos que ofrecer a futuro", ha puesto en valor.

PUBLICIDAD

Por otra parte, ha restado importancia al giro hacia la derecha por el que han apostado algunos de los vecinos regionales de Guatemala y ha remarcado que su país siempre mantendrá una buena relación con aquellos que defiendan principios como la defensa de la democracia, el Estado de derecho, o los Derechos Humanos.

"Nuestra región es un ejemplo clásico del péndulo, de cómo la posición ideológica varía de un momento a otro (...) El espacio político es grande, si los gobiernos son resultado de un proceso democrático válido, transparente, nosotros lo que tenemos como tarea es acompañarnos, tratar de establecer la mejor relación posible", ha señalado.

PUBLICIDAD

RELACIÓN CON EEUU

De la misma manera, ha restado importancia a que Guatemala no fuera uno de los doce países del continente a los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a principios de marzo a un encuentro en Miami, al que bautizó como Escudo de las Américas, en el que se abordó desde la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración hasta cómo reducir la influencia de China en la región.

PUBLICIDAD

Así, ha remarcado que aún no habiendo estado en dicho encuentro, "dos días antes", Guatemala participó en una reunión de los ministros de Defensa de la región para abordar el tema de la inseguridad y el crimen organizado, y que los temas de la agenda que comparten con Washington siguen siendo los mismos desde hace años.

"Las relaciones están bien. Es una alianza estratégica (...) Guardando la dimensión de cada uno de los dos países, lo que es o representa Estados Unidos y lo que es o representa Guatemala, nos consideramos socios estratégicos, trabajamos de manera conjunta", ha incidido el ministro.

PUBLICIDAD

ENCUENTRO CON ALBARES

Por lo que se refiere al encuentro bilateral, según ha informado Exteriores en un comunicado, Albares ha trasladado a su homólogo el apoyo de España a la democracia guatemalteca y su compromiso de trabajar conjuntamente con Guatemala para consolidar la estabilización democrática, el Estado de derecho, y reducir desigualdades".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha remarcado el compromiso constante de la Cooperación Española con Guatemala, como lo prueba el hecho de que España es el único país europeo que sigue manteniendo su cooperación bilateral sobre el terreno bajo el paraguas del Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, que conserva a Guatemala como país prioritario. Además, el Marco de Asociación España-Guatemala 2026-2030 está en fase final de revisión y aprobación, ha precisado el Ministerio.

Por último, según Exteriores, "ambos ministros también han abordado otros temas centrales de la agenda regional e internacional", sin entrar en más detalles.

PUBLICIDAD