Las exportaciones brasileñas de café caen un 16,1 % hasta abril

Río de Janeiro, 12 may (EFE).- Brasil, el mayor productor y abastecedor mundial de café, exportó en los primeros cuatro meses del año 11,6 millones de sacas (de 60 kilos) del grano, un volumen en un 16,1 % inferior al del mismo período de 2025, informó este martes la patronal de los exportadores.

Los ingresos brasileños por las exportaciones de café entre enero y abril sumaron 4.490 millones de dólares, con una caída del 14,4 % frente al mismo período del año pasado, según los datos del Consejo de los Exportadores de Café (Cecafe).

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El presidente de la entidad afirmó que la reducción de los embarques tanto en volumen como en ingresos ya era esperada debido a que la nueva cosecha tan solo comenzó a llegar a los puertos este mes y a que en los primeros meses del año pasado, por la escasez del producto en otros países, Brasil registró elevadas exportaciones.

Según la patronal, pese a que redujo las compras en 12,8 %, Alemania se mantuvo como el mayor importador de café brasileño en los primeros cuatro meses del año, con 1,6 millones de sacas, lo que representa el 13,4 % del total de los embarques.

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Estados Unidos, que el año pasado perdió su condición de mayor destino del café brasileño debido a la elevación de los aranceles impuesta por el Gobierno de Donald Trump, que ya fue revocada, adquirió 1,4 millones de sacas en los primeros cuatro meses, con una reducción del 41,5 %.

Tras Alemania y EE.UU. se ubicaron Italia (1,2 millones de sacas), Bélgica (713.790 sacas) y Japón (612.720 sacas).

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Pese a la caída de las ventas en el acumulado del año, las exportaciones crecieron un 0,6 % en abril frente al mismo mes del año pasado y se ubicaron en 3,1 millones de sacas.

Los ingresos por las ventas en abril, sin embargo, cayeron un 17,7 %, hasta 1.109 millones de dólares, por la caída del precio del grano en los mercados internacionales.

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Brasil obtuvo en 2025 ingresos récord de 15.586 millones de dólares por sus exportaciones de café, un 24,1 % más que en 2024, pese a que el volumen embarcado retrocedió un 20,8 %, hasta 40 millones de sacas.

De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, Brasil recogerá en 2026 una cosecha récord de 66,2 millones de sacas de café, un 17,1 % superior a la de 2025, por las mejores condiciones climáticas y el aumento del área cultivada. EFE

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