La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,42 %

Buenos Aires, 12 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una bajada del 1,42 %, hasta las 2.792.993,25 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,18 %, a 116.889.450,97 puntos.

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Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-5 %) y BBVA Argentina (-4 %), mientras que las que más subieron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (+5,4 %) y Pampa Energía (+0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 511 puntos básicos.

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En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos, a 1.405 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.384 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.415 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,3 %, a 1.475,70 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió un 0,4 %, a 1.418,91 pesos por unidad. EFE

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